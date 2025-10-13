14 Ekim Salı okullar tatil mi? Ardahan, Kars, Muş, Tunceli, Ağrı'da kar yağışı sonrası gözler kar tatili açıklamasında

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olmaya başladı. Ardahan, Kars, Muş, Tunceli, Ağrı başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağış yüksek yerlerde etkili olurken okullar tatil olacak mı sorusu gündeme yerleşti.

14 EKİM SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Kış turizm merkezi Erzurum'da, şehir merkezine mevsimin ilk karı 13 Ekim'de yağarken yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının başlamasıyla beraber okulların tatil durumu da dikkat çekti. Şu an için valilikler tarafından herhangi bir kar tatili duyurusu bulunmazken 14 Ekim günü şu an için okullarda eğitime devam edilecek. Hava şartlarının ulaşımı zora sokması durumunda valilikler kar tatili kararı alabiliyor.

ARDAHAN, KARS, MUŞ, TUNCELİ, AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ KAR TATİLİ?

Bu yıl ekim ayında birçok ilde başlayan kar yağışı vatandaşı şaşkına uğratırken öğrencilerin aklına "Okullarda kar tatili olacak mı?" sorusu geldi. Valilikler, hava şartlarının olumsuz olduğu durumlarda ulaşımda zorluk yaşanmaması adına illerde okulları tatil edebiliyor. Şimdilik kar yağışı ulaşımı engelleyecek boyuta ulaşmadığı için şu an için herhangi bir kar tatili duyurusu bulunmuyor. Hava şartlarının olumsuza dönmesi durumunda valilikler okulların tatil olduğunu sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile paylaşıyor.

BİNGÖL, BAYBURT, RİZE, GÜMÜŞHANE, ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ KAR TATİLİ?

Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde kar yağışı başladı. Ekim ayında başlayan kar yağışı şaşkınlık oluştururken Bingöl, Bayburt, Erzincan gibi illerde kar tatili ihtimali de gündeme geldi. Valilikler tarafından şu an için herhangi bir tatil kararı alınmadı. Buna göre okullarda eğitime şu an için devam edilecek. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde kar yağışının şiddetini artırması halinde okullar için tatil kararı alınabilir. Kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olmasından dolayı şu anlık ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmıyor.