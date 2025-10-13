Menü Kapat
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

14 Ekim Salı okullar tatil mi? Ardahan, Kars, Muş, Tunceli, Ağrı'da kar yağışı sonrası gözler kar tatili açıklamasında

Yurtta birçok il ve ilçe, etkili olan karla birlikte ekim ayı ortasında beyaza büründü. Öğrenciler ise 14 Ekim Ardahan, Kars, Muş, Tunceli, Ağrı'da kar tatili var mı araştırmasına başladı. 14 Ekim Salı günü okullar tatil mi araştırması başladı.

14 Ekim Salı okullar tatil mi? Ardahan, Kars, Muş, Tunceli, Ağrı'da kar yağışı sonrası gözler kar tatili açıklamasında
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
15:41
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
15:41

Türkiye'nin Bölgesi'nde etkili olmaya başladı. , , Muş, Tunceli, Ağrı başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağış yüksek yerlerde etkili olurken olacak mı sorusu gündeme yerleşti.

14 EKİM SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Kış turizm merkezi 'da, şehir merkezine mevsimin ilk karı 13 Ekim'de yağarken yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının başlamasıyla beraber okulların tatil durumu da dikkat çekti. Şu an için valilikler tarafından herhangi bir kar tatili duyurusu bulunmazken 14 Ekim günü şu an için okullarda eğitime devam edilecek. Hava şartlarının ulaşımı zora sokması durumunda valilikler kar tatili kararı alabiliyor.

14 Ekim Salı okullar tatil mi? Ardahan, Kars, Muş, Tunceli, Ağrı'da kar yağışı sonrası gözler kar tatili açıklamasında

ARDAHAN, KARS, MUŞ, TUNCELİ, AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ KAR TATİLİ?

Bu yıl ekim ayında birçok ilde başlayan kar yağışı vatandaşı şaşkına uğratırken öğrencilerin aklına "Okullarda kar tatili olacak mı?" sorusu geldi. Valilikler, hava şartlarının olumsuz olduğu durumlarda ulaşımda zorluk yaşanmaması adına illerde okulları tatil edebiliyor. Şimdilik kar yağışı ulaşımı engelleyecek boyuta ulaşmadığı için şu an için herhangi bir kar tatili duyurusu bulunmuyor. Hava şartlarının olumsuza dönmesi durumunda valilikler okulların tatil olduğunu sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile paylaşıyor.

14 Ekim Salı okullar tatil mi? Ardahan, Kars, Muş, Tunceli, Ağrı'da kar yağışı sonrası gözler kar tatili açıklamasında

BİNGÖL, BAYBURT, RİZE, GÜMÜŞHANE, ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ KAR TATİLİ?

Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde kar yağışı başladı. Ekim ayında başlayan kar yağışı şaşkınlık oluştururken Bingöl, Bayburt, Erzincan gibi illerde kar tatili ihtimali de gündeme geldi. Valilikler tarafından şu an için herhangi bir tatil kararı alınmadı. Buna göre okullarda eğitime şu an için devam edilecek. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde kar yağışının şiddetini artırması halinde okullar için tatil kararı alınabilir. Kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olmasından dolayı şu anlık ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Hangi illerde okullar tatil? Gözler valiliklerden gelecek olan kar tatili açıklamasında
