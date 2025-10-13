Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi! Peş peşe görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentine geldi. Erdoğan zirve kapsamında liderlerle görüşmelerine başladı.

BAE DEVLET BAŞKAN YARDIMCISI AL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'da temaslarına başladı. Erdoğan, Şarm Eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.



İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Şarm Eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile toplantı gerçekleştirdi.