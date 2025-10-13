Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi! Peş peşe görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'da diplomasi trafiğine başladı. Erdoğan zirve kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve BAE Devlet Başkan Yardımcısı Al Nahyan ile bir araya geldi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 16:32

Cumhurbaşkanı , "Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla 'ın Şarm el-Şeyh kentine geldi. Erdoğan zirve kapsamında liderlerle görüşmelerine başladı.

BAE DEVLET BAŞKAN YARDIMCISI AL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'da temaslarına başladı. Erdoğan, Şarm Eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi! Peş peşe görüşmeler

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Şarm Eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.
Erdoğan, Şarm eş-Şeyh temasları kapsamında BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan ile görüşmüştü.

Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi! Peş peşe görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi! Peş peşe görüşmeler

Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile toplantı gerçekleştirdi.

Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi! Peş peşe görüşmeler
