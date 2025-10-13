Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacak? 2025 Ekim ayı zirai don ödemeleri

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre 1 Şubat - 13 Nisan 2025 tarihleri arasında yaşanan zirai don nedeniyle zarar gören çiftçilere destek ödemesi yapılacak. Yapılacak olan destek ödemelerinin detayları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

ZİRAİ DON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2025 EKİM?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre zirai dön olaylarından etkilenen 65 ilde, 16 farklı ürün destekleme kapsamında alındı. Açıklamada 13 Nisan 2025'e kadar Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan ve bu ürünlerde zararı tespit edilen üreticilere destek verileceği belirtildi. Zirai don ödemelerinin 2025 Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

ZİRAİ DON DESTEĞİNE GİREN ÜRÜNLER HANGİLERİ

Zirai don destek ödemeleri kapsamına alınan ürünler arasında "Antep Fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali, üzüm ve vişne yer alıyor.