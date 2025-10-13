Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacak? 2025 Ekim ayı zirai don ödemeleri

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından zirai don olayında etkilenen çiftçilere yapılacak olan destek ödemelerinin detayları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 16 farklı ürünü kapsayan ödemeler gerçekleştirilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacak? 2025 Ekim ayı zirai don ödemeleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 15:39

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre 1 Şubat - 13 Nisan 2025 tarihleri arasında yaşanan nedeniyle zarar gören çiftçilere destek ödemesi yapılacak. Yapılacak olan destek ödemelerinin detayları tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacak? 2025 Ekim ayı zirai don ödemeleri

ZİRAİ DON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2025 EKİM?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre zirai dön olaylarından etkilenen 65 ilde, 16 farklı ürün destekleme kapsamında alındı. Açıklamada 13 Nisan 2025'e kadar Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan ve bu ürünlerde zararı tespit edilen üreticilere destek verileceği belirtildi. Zirai don ödemelerinin 2025 Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacak? 2025 Ekim ayı zirai don ödemeleri

ZİRAİ DON DESTEĞİNE GİREN ÜRÜNLER HANGİLERİ

Zirai don kapsamına alınan ürünler arasında "Antep Fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali, üzüm ve vişne yer alıyor.

ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#destek ödemeleri
#Zirai Don
#Çiftçi Desteği
#Zirai Don Ödemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.