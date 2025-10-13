Hangi illerde okullar tatil? Gözler valiliklerden gelecek olan kar tatili açıklamasında

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının etkili olması durumunda valilikler okulları tatil etme kararı alabiliyor. Öğrenciler ise heyecanla tatil kararı gelmesini bekliyor.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Türkiye'nin Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Öğrenciler ve veliler okulların tatil olma durumunu yakından takip ederken şu an için herhangi tatil kararı alınmadı.

OKULLAR TATİL Mİ KAR TATİLİ KAYSERİ, ERZURUM, ARDAHAN, GÜMÜŞHANE?

Ülkemizin doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olurken birçok yerin yüksek kesiminde de yağış devam ediyor. Kar yağışı sonrası gözler okullar tatil mi sorusuna çevrilirken şu an için olumsuz bir hava durumu olmadığı için tatil açıklaması bulunmuyor. Okullarda eğitime devam edilirken şimdilik kar tatili kararı alınmadı.