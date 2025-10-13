Menü Kapat
Berke Özer'in cezası belli oldu! İzinsiz Milli Takım kampından ayrılması pahalıya patlayabilir

TFF tarafından milli kaleci Berke Özer'in 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen A Milli Takım kampından izinsiz bir şekilde ayrıldığı açıklanmıştı. Kamptan izinsiz bir şekilde ayrılan Berke Özer'e verilecek olan ceza belli oldu.

Berke Özer'in cezası belli oldu! İzinsiz Milli Takım kampından ayrılması pahalıya patlayabilir
, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 11 Ekim 2025 Cumartesi günü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 6-1 galibiyet ile ayrılan Ay-Yıldızlıların kampında ise krizi yaşanmıştı.

Berke Özer'in cezası belli oldu! İzinsiz Milli Takım kampından ayrılması pahalıya patlayabilir

"KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer, Bulgaristan - Türkiye maçının ardından kamptan izinsiz bir şekilde ayrıldı. Türkiye Federasyonu () tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verilmişti.

TFF'nin açıklamasına sosyal medya hesabından cevap veren Berke Özer ise teknik ve idari ekibin izni doğrultusunda kamptan ayrıldığını belirtmişti.

Berke Özer'in cezası belli oldu! İzinsiz Milli Takım kampından ayrılması pahalıya patlayabilir

BERKE ÖZER'İN NASIL BİR CEZA ALACAĞI BELLİ OLDU

Berke Özer'in izinsiz bir şekilde A Milli Takım kampından ayrılmasından dolayı nasıl bir alacağı belli oldu. Berke Özer, Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden PFDK'ya sevk edilecek.

İlgili maddede belirtilenlere göre ise Berke Özer'in 2 aydan 1 yıla kadar maçlardan men cezası alma ihtimali bulunuyor. "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinde yer alan ilgili kısım şöyle:

"Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmasına katılmayan veya geç katılan çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır."

Berke Özer'in cezası belli oldu! İzinsiz Milli Takım kampından ayrılması pahalıya patlayabilir

TFF CEZAYI FIFA'YA İLETECEK.

Berke Özer'in bu maddeden ceza alması durumunda ise TFF bunu FIFA'ya iletecek. FIFA Disiplin Kurulu cezanın uluslararası boyutta olup olmadığına karar verecek.

