Vincenzo Montella A Milli Takım'daki en büyük hayalini açıkladı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 6-1'lik Bulgaristan zaferi sonrasında hedeflerinden bahsetti. Ayrıca oyuncular özelinde de analizler yapan deneyimli antrenör, sıradaki maç için farklılıklar olacağının altını çizdi.

VINCENZO MONTELLA'DAN ZAFER SONRASI A MİLLİ TAKIM KRİTİKLERİ

"Böyle bir deplasmanda ilk defa galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Biliyorsunuz bugün birçok ilke imza attık. Zeki ilk milli takım golünü attı. Kenan ilk kez 2 gol attı. Özellikle bugün Hakan'ın 100. maçıydı. Şunun altını çizmem lazım; averaj bizim için çok önemliydi. Bu andan itibaren bütün enerjimizle Gürcistan maçına odaklanacağız. Bizim için hayati önem taşıyan bir maç. Bizim en büyük hayalimiz Dünya Kupası'na gitmek. Uzun yıllardır gidemiyoruz. Oraya elemelerden mi yoksa başka şekilde mi gideriz bunu sahadaki sonuçlar söyleyecek ama ne olursa olsun oraya ulaşmak istiyoruz. Aslında bugün rekabetimizin ne kadar yüksek olduğunu bir daha kanıtladık. Açıkçası zemin kötüydü. O yüzden bir dahaki maçta bazı değişiklikler yapacağız. Çünkü herkes çok fazla efor gösterdi. Bu yüzden yorgunluklar da olabilir. Bunu en iyi şekilde dengelememiz gerekiyor. Can Uzun 2. Lig'de oynarken onu milli takıma almaya başladım. Bu genç yetenekli futbolcularımız gol attığı zaman çok mutlu oluyoruz. Kenan Yıldız kendi takımında oynamıyorken ilk maçına bizimle çıktı ve bir çiçek gibi kendini açtı. Futbolcularımızı böyle görmek beni gururlandırıyor. İrfan Can Kahveci de her zaman oyuna sonradan girip kendi imzasını gösteriyor."