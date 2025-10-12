Menü Kapat
SON DAKİKA!
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Arda Güler'den 'bahanemiz yok' mesajı!

Arda Güler, 6-1'lik Bulgaristan zaferinin ardından TV8 ekranlarında maçı değerlendirdi. Esasen ise karşılaşmanın önemli performanslarından birini ortaya koyan milli yıldız, kaptana da ayrıca mesaj gönderdi.

Arda Güler'den 'bahanemiz yok' mesajı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2025
00:25
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
00:40

'ın tarihi galibiyeti sonrasında röportajlar gelmeye başladı. İlk olarak mikrofona gelen takımın genç yıldızlarından , sürece dair önemli noktalara değindi.

Arda Güler'den 'bahanemiz yok' mesajı!

ARDA GÜLER'DEN ZAFER KRİTİKLERİ

"İkinci yarıya çok iyi başladık. Burada puan kaybetmememiz gerektiğini biliyorduk. Geçişlerle, savunma arkası toplarla goller attık. Bu tarihi gece için takım arkadaşlarımızla çok mutluyuz. Hocamızın istediği oyuna ortaya koyduk. Hakan ağabeyin 100. maçıydı. Onun kaptanlığında oynamaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah halkımıza böyle mutluluklar yaşatmaya devam ederiz. müsabakası bizim için çok önemli. Kocaeli'de galip gelip halkımızı mutlu etmek istiyoruz. Buradaki zemin çok kötüydü, sürekli kaydık ama sonunda bahane bulmadan galibiyeti aldık."

Arda Güler'den 'bahanemiz yok' mesajı!

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER'DEKİ EN ÖNEMLİ FARK NEYDİ?
Genç yetenek, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun daha fazla şans vermesiyle birlikte oyun temposunu ciddi anlamda artırmıştı.
ETİKETLER
#bulgaristan
#a milli takım
#a milli takım
#arda güler
#arda güler
#gürcistan
#hakan çalhanoğlu
#2026 dünya kupası
#galibiyet
#türkiye bulgaristan
#Spor
