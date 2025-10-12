Arda Güler'den 'bahanemiz yok' mesajı!

A Milli Takım'ın tarihi Bulgaristan galibiyeti sonrasında röportajlar gelmeye başladı. İlk olarak mikrofona gelen takımın genç yıldızlarından Arda Güler, sürece dair önemli noktalara değindi.

ARDA GÜLER'DEN ZAFER KRİTİKLERİ

"İkinci yarıya çok iyi başladık. Burada puan kaybetmememiz gerektiğini biliyorduk. Geçişlerle, savunma arkası toplarla goller attık. Bu tarihi gece için takım arkadaşlarımızla çok mutluyuz. Hocamızın istediği oyuna ortaya koyduk. Hakan ağabeyin 100. maçıydı. Onun kaptanlığında oynamaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah halkımıza böyle mutluluklar yaşatmaya devam ederiz. Gürcistan müsabakası bizim için çok önemli. Kocaeli'de galip gelip halkımızı mutlu etmek istiyoruz. Buradaki zemin çok kötüydü, sürekli kaydık ama sonunda bahane bulmadan galibiyeti aldık."