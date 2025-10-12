Nihat Kahveci'den milli yıldız için 'El Fenomeno' vurgusu!

Nihat Kahveci'den A Milli Takım'a övgüler geldi. Halihazırdaki dev galibiyeti değerlendiren Nihat Kahveci, son dönemdeki en iyi performansımızı gösterdiğimize dikkat çekti.

NİHAT KAHVECİ'DEN A MİLLİ TAKIM'A ÖVGÜLER

"Maça iyi başladık, çok güzel oynadık. Orkun ile direkten döndük ve ardından Arda'dan muhteşem bir gol geldi. İki dakika sonra ise talihsiz bir olay ve skor eşitlendi. İkinci yarıda ise çok iyiydik, özel bir futbol oynadık! Son dönemde, A Milli Takım'ı bu kadar rahat izlememiştim. Hep gol aradık. Tarihi bir zafer, Bulgaristan deplasmanında farklı galibiyet. Yaşım büyük ama hepsinin ellerinden öpüyorum! Çok keyifli bir maç izledik. Averajı da toparladılar, gurur duydum. El Fenomeno Kenan Yıldız, muhteşem golleriyle öne çıktı. Hakan tam bir kaptandı. Arda da Xabi sonrası tarzını hissettirdi. İspanya maçındaki hayal kırıklığının ardından çok gurur duydum. Artık ikincilik için şans elimizde, zaten diğer tarafta da Gürcistan kaybetti. Çok mutlu ve gururlu bir maç izledim."

A MİLLİ TAKIM İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Bulgaristan'dan 6-1'lik zaferle dönen Türkiye, önümüzdeki günlerde Kocaeli'de Gürcistan'ı ağırlayacak ve 2026 Dünya Kupası yolunda kritik bir maç oynayacak.