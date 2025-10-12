Menü Kapat
14°
Spor
Nihat Kahveci'den milli yıldız için 'El Fenomeno' vurgusu!

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 6-1 ile geçti. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın tarihi zaferi sonrası Kontraspor YouTube kanalında maçı değerlendirdi ve Kenan Yıldız için 'El Fenomeno' vurgusunu yaptı.

Nihat Kahveci'den milli yıldız için 'El Fenomeno' vurgusu!
Nihat Kahveci'den 'a övgüler geldi. Halihazırdaki dev galibiyeti değerlendiren Nihat Kahveci, son dönemdeki en iyi performansımızı gösterdiğimize dikkat çekti.

Nihat Kahveci'den milli yıldız için 'El Fenomeno' vurgusu!

NİHAT KAHVECİ'DEN A MİLLİ TAKIM'A ÖVGÜLER

"Maça iyi başladık, çok güzel oynadık. Orkun ile direkten döndük ve ardından Arda'dan muhteşem bir gol geldi. İki dakika sonra ise talihsiz bir olay ve skor eşitlendi. İkinci yarıda ise çok iyiydik, özel bir futbol oynadık! Son dönemde, A Milli Takım'ı bu kadar rahat izlememiştim. Hep gol aradık. Tarihi bir zafer, deplasmanında farklı galibiyet. Yaşım büyük ama hepsinin ellerinden öpüyorum! Çok keyifli bir maç izledik. Averajı da toparladılar, gurur duydum. El Fenomeno , muhteşem golleriyle öne çıktı. Hakan tam bir kaptandı. Arda da Xabi sonrası tarzını hissettirdi. İspanya maçındaki hayal kırıklığının ardından çok gurur duydum. Artık ikincilik için şans elimizde, zaten diğer tarafta da Gürcistan kaybetti. Çok mutlu ve gururlu bir maç izledim."

Nihat Kahveci'den milli yıldız için 'El Fenomeno' vurgusu!

A MİLLİ TAKIM İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Bulgaristan'dan 6-1'lik zaferle dönen , önümüzdeki günlerde Kocaeli'de Gürcistan'ı ağırlayacak ve 2026 Dünya Kupası yolunda kritik bir maç oynayacak.

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE 6-1'LİK SKORLA TARİH YAZARKEN GOLLER KİMLERDEN GELDİ?
A Milli Takım; Arda Güler, Kenan Yıldız (2), Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci ve Popov'un (KK) golleriyle kazanmıştı.
