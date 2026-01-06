İstanbul'un ortasında gökdelen mezarlığı! İçeriden gelen görüntüler şoke etti

Eski görüntülerde ise inşaatın büyük bir kısmının pencerelerinin takıldığı adeta anahtar teslim aşamasında olduğu görüldü.



Yeşilkent Mahallesi'nde yer alan ve yine 2010 yılında yapımına başlanan başka bir site ise 2017 yılında tamamlanmasına rağmen 2026 yılına kadar kendi haline terk edildi. 25 katlı bloklardan oluşan site, yıllardır tek bir çivi dahi çakılmadan atıl durumda bekliyor. Yarım kalan projeler, onlarca aileyi mağdur etti.



