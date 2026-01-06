Menü Kapat
TGRT Haber
İstanbul'un ortasında gökdelen mezarlığı! İçeriden gelen görüntüler şoke etti

Ocak 06, 2026 17:19
1
İstanbul'un ortasında gökdelen mezarlığı! İçeriden gelen görüntüler şoke etti

İstanbul Esenyurt'ta 2010 yılında yapımına başlanan ancak yıllardır tamamlanamayan yüksek katlı konut projeleri, havadan çekilen görüntülerle bir kez daha gündem oldu. İşte gökdelenlerin içinden şoke eden manzaralar....

2
İstanbul'un ortasında gökdelen mezarlığı! İçeriden gelen görüntüler şoke etti

İnşaat firmalarının davaları, maddi sıkıntıları ve iflasları nedeniyle yarım kalan projeler, ilçeyi adeta "gökdelen mezarlığına" çevirdi.

3
İstanbul'un ortasında gökdelen mezarlığı! İçeriden gelen görüntüler şoke etti

16 YILDIR TAMAMLANAMIYOR 

Esenyurt Koza Mahallesi'nde yüksek katlı yapılaşmanın yoğun olduğu bölgede yer alan ve 2009 yılında inşasına başlanan Fi Side Sitesi, yaşanan süreçler nedeniyle 16 yıldır tamamlanamadı.

4
İstanbul'un ortasında gökdelen mezarlığı! İçeriden gelen görüntüler şoke etti

İNŞAAT TAMAMEN DURDU 

2012 yılında teslim edilmesi gereken ancak hâlâ hak sahiplerine verilemeyen 3 bin 296 dairenin sahipleri, yıllar sonra umutlarını yeniden yeşertti. Fi Yapı tarafından başlatılan projede inşaatın yaklaşık yüzde 70'i tamamlanmışken, müteahhit firmanın FETÖ bağlantısı olduğu iddiasıyla şirkete TMSF tarafından el konuldu. Bu süreçte inşaat tamamen durdu. 

5
İstanbul'un ortasında gökdelen mezarlığı! İçeriden gelen görüntüler şoke etti

Davaların düşmesinin ardından proje firma sahiplerine geri verildi. Ancak bu kez inşaat seviyesi yüzde 70'ten yüzde 50'ye kadar geriledi. Dairelerdeki kapı, pencere, elektrik kabloları, mermerler ve dolaplar sökülerek satıldı. Uzun yıllar evlerine kavuşamayan hak sahipleri, 2025 yılında bir araya gelerek dernek kurdu ve inşaatı kendi imkanlarıyla tamamlama kararı aldı. Havadan çekilen görüntülerde, kaba inşaatın büyük ölçüde tamamlandığı, bazı blokların ise boyandığı görüldü.

6
İstanbul'un ortasında gökdelen mezarlığı! İçeriden gelen görüntüler şoke etti

Eski görüntülerde ise inşaatın büyük bir kısmının pencerelerinin takıldığı adeta anahtar teslim aşamasında olduğu görüldü.

Yeşilkent Mahallesi'nde yer alan ve yine 2010 yılında yapımına başlanan başka bir site ise 2017 yılında tamamlanmasına rağmen 2026 yılına kadar kendi haline terk edildi. 25 katlı bloklardan oluşan site, yıllardır tek bir çivi dahi çakılmadan atıl durumda bekliyor. Yarım kalan projeler, onlarca aileyi mağdur etti.

 

7
İstanbul'un ortasında gökdelen mezarlığı! İçeriden gelen görüntüler şoke etti

Fi Side Kat İrtifakı Sahipleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Volkan Dökmeci, süreci şu sözlerle anlattı:
"Proje 2009 yılında lansmana çıktı ve 2012'de teslim edilmesi gerekiyordu. İmardan fazla kat çıkıldığı gerekçesiyle inşaat durduruldu ve mühürlendi. Şirket sahibi 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında yargılandı. Bu süreçte proje TMSF yönetimindeydi ve hiçbir ilerleme sağlanmadı. 2022'nin ortalarında inşaat firmaya geri verildi. Biz tamamlanmasını beklerken, inşaat yüzde 80 seviyesinden yüzde 50'ye geriledi. 

8
İstanbul'un ortasında gökdelen mezarlığı! İçeriden gelen görüntüler şoke etti

'YARIM KALAN PROJELERE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ'

Tapulu dairelerimizin kapı ve pencereleri sökülerek satıldı. 3 bin 296 dairenin tamamının tapusu mevcut. Hak sahipleri olarak birleşip bir yönetim oluşturduk. 2026 yılı mart ayında genel kuruldan sonra en uygun teklifi veren yükleniciyle inşaatı bitirmeyi hedefliyoruz. Esenyurt'taki yarım kalan projelere örnek olmak istiyoruz."

 

9
İstanbul'un ortasında gökdelen mezarlığı! İçeriden gelen görüntüler şoke etti

'GÖKDELEN MEZARLIĞI OLMAKTAN KURTULALACAĞIZ'
Yaklaşık 15 yıldır dairesini bekleyen Ülke Emecan ise, "Uzun süre evlerimizin teslim edilmeyeceğini düşündüm, umudumu yitirmiştim. Ancak yönetimin kurulmasıyla birlikte umutlarımız yeniden yeşerdi. Bu projeyi gökdelen mezarlığı statüsünden çıkarıp burada yaşayacağımıza inanıyorum" dedi.
 

10
İstanbul'un ortasında gökdelen mezarlığı! İçeriden gelen görüntüler şoke etti

İki dairesiyle mağdur olduğunu belirten Dinçer Benek, "13 yıldır bekliyorum. Bitirmekten başka çözümümüz yok. Umutsuz değiliz" ifadelerini kullandı.

 

11
İstanbul'un ortasında gökdelen mezarlığı! İçeriden gelen görüntüler şoke etti

'BÜYÜK ZARAR ETTİK'

2010 yılında çocukları için daire aldığını söyleyen Memduh Kızıltaş da, "15 yıl geçti. Büyük zarar ettik, tüm planlarımız altüst oldu. İnşaatın tamamlanması için yeniden ödeme yapacağız, başka çaremiz yok" diye konuştu.

TGRT Haber
