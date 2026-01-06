Menü Kapat
Yaşam
Yaşam
Editor
Editor
 Erdem Avsar

15 Yaşından küçüklere Instagram, TikTok, X, YouTube yasak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Gündeme ise 15 yaşından Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube ve diğer platformlar ne zaman kısıtlanıyor sorusu geldi.

15 Yaşından küçüklere Instagram, TikTok, X, YouTube yasak mı?
Sosyal medya haberleri yakından izleniyor. Son zamanlarda gündemden düşmeyen sosyal medya için yaş kısıtlaması kararıyla ilgili ayrıntılar belli oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin soru üzerine, bu yasal düzenlemeyle sosyal medya platformlarına özellikle yükümlülük getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

15 Yaşından küçüklere Instagram, TikTok, X, YouTube yasak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap açmama zorunluluğu getirilmesini, çocuklar zararlı içeriklere maruz kalmadan etkili filtreleme sistemlerinin kurulmasını önerdiklerini ifade etti.

15 Yaşından küçüklere Instagram, TikTok, X, YouTube yasak mı?

15 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE SOSYAL MEDYA YASAKLANIYOR MU NE ZAMAN?

Birçok ülkenin, çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için önlemler aldığını, Avustralya'nın 16 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasakladığını anımsatan Göktaş, “Biz 1,5 senedir bu konuya çalışıyoruz. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi aileler ve bizzat çocuklarımız ile bu konuda çalışmalar gerçekleştirdik.” dedi.

15 Yaşından küçüklere Instagram, TikTok, X, YouTube yasak mı?

Bu kapsamda 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağının bu ay sonunda Meclis’te ilgili komisyona gönderileceği belirtildi.

ETİKETLER
#Yaşam
