PUBG Mobile 4.2 güncellemesi ne zaman gelecek? Yeni mod oyuna ekleniyor

Tencent Games tarafından geliştirilen PUBG Mobile'a yeni büyük bir güncelleme geliyor. Açıklanan bilgilere göre güncelleme ile birlikte 3 farklı mod oyuna eklenecek. ayrıca sezon sistemi mekaniği de oyuna ekleniyor. Bu sayede oyuncular geliştirilmiş onur ödüllerinin yanı sıra daha rekabetçi bir deneyim yaşayacaklar. Ayrıca popüler dizi Peaky Blinders'ın özel etkinliği de oyuna eklenecek. Oyuncular tarafından ise PUBG Mobile 4.2 güncellemesinin ne zaman oyuna geleceği merak ediliyor.

PUBG MOBİLE 4.2 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

PUBG Mobile'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 4.2 güncellemesi 7 Ocak 2026 Çarşamba günü oyuna eklenecek. Güncelleme nedeniyle herhangi bir kesintinin yaşanmayacağı belirtildi. Güncellemenin 7 Ocak 2026 Çarşamba günü en geç saat 14.00'e kadar bütün oyunculara dağıtılmış olması bekleniyor. Güncellemenin ardından ise oyunculara çeşitli ödüller verilecek.

PUBG MOBİLE PEAKY BLİNDERS MODU NE ZAMAN GELECEK?

PUBG Mobile 4.2 güncellemesinin ardından ise Peaky Blinders etkinliği de oyuna eklenmiş olacak. 9 Ocak 2026 Cuma günü ise Peaky Blinders etkinliğinin başlayacağı duyuruldu. İlerleyen günlerde etkinlikle ilgili diğer detayların da belli olması bekleniyor.