Bright Osayi-Samuel kötü başladı: Beşiktaş kararı sonrasında zor zamanlar!

Bright Osayi-Samuel için Beşiktaş sonrasındaki süreç iyi gitmiyor. Geçtiğimiz yaz döneminde Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan ve Beşiktaş'tan da son anda daha yüksek maaş talep eden Bright Osayi-Samuel, siyah beyazlıların görüşmeleri durdurmasıyla birlikte çok daha makul bir kontrat ile Birmingham'a transfer olmuştu.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL YENİ TAKIMI BIRMINGHAM İLE KÖTÜ BAŞLADI

Beşiktaş sonrasında sürpriz bir imzayla Championship ekibi Birmingham'a katılan Bright Osayi-Samuel, yeni takımıyla 9 maça çıktı ve 620 dakika forma giydi. Esasen ise İngiltere'de henüz asist ya da gol katkısı sağlayamayan Nijeryalı bek, ayrıca da bir sakatlık yaşadı ve genel olarak beklentilerin uzağında performanslar sergiledi! Son olarak da Bright Osayi-Samuel'in takımı Birmingham, 9 maçta topladığı 12 puan ile lig tablosunda 16. sırada yer aldı ve sezon başındaki hedeflerin çok uzağında konumlandı.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL VE FENERBAHÇE SÜRECİ

Fenerbahçe ile kontratı sona erdikten sonra yüksek maaş talebi sebebiyle Ali Koç'tan veto yiyerek kulüpten ayrılmak zorunda kalan Bright Osayi-Samuel, sarı lacivertli formayla toplamda 178 maça çıkmış ve 7 gol ile 15 asistlik katkı sağlamıştı.