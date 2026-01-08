Ergin Ataman'dan ayrılık sözleri! Kalma şartını açıkladı

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'in 21. haftasında İtalya ekibi Virtus Bologna ile yarın Atina'da oynayacakları maçtan önce gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'nde çıktıkları son 2 müsabakada Olympiakos ve EA7 Emporio Armani Milan'a mağlup olduklarının hatırlatılması üzerine deneyimli başantrenör, takımdaki geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ayrılık sinyali veren Ataman, takımda kalma şartını şu sözlerle açıkladı:

"ATİNA'DAN AYRILACAĞIM"

"Oyuncularıma büyük güvenim var. Onlar için başka büyük meydan okuma gerçekleştirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmem var. Ancak bu sezon sonunda EuroLeague veya Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğu kazanamazsak, Atina'dan ayrılacağım."