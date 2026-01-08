Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Ergin Ataman'dan ayrılık sözleri! Kalma şartını açıkladı

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, takımdaki geleceğine dair çarpıcı mesajlar verdi. Ataman, Yunan ekibinden ayrılık şartını açıkladı.

Ergin Ataman'dan ayrılık sözleri! Kalma şartını açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
01:58
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
02:04

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'in 21. haftasında İtalya ekibi Virtus Bologna ile yarın Atina'da oynayacakları maçtan önce gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'nde çıktıkları son 2 müsabakada Olympiakos ve EA7 Emporio Armani Milan'a mağlup olduklarının hatırlatılması üzerine deneyimli başantrenör, takımdaki geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ergin Ataman'dan ayrılık sözleri! Kalma şartını açıkladı

Ayrılık sinyali veren Ataman, takımda kalma şartını şu sözlerle açıkladı:

"ATİNA'DAN AYRILACAĞIM"

"Oyuncularıma büyük güvenim var. Onlar için başka büyük meydan okuma gerçekleştirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmem var. Ancak bu sezon sonunda EuroLeague veya Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğu kazanamazsak, Atina'dan ayrılacağım."

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye: "Cevabı sahada verdik"
