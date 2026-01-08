Merkez Bankası 2026 ilk faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye ekonomisinin ana gündem maddeleri arasında bulunan Merkez Bankası faiz kararı için gözler ocak ayına odaklandı.

Para Politikası Kurulu’nun alacağı karar, iç piyasalar kadar finans dünyası tarafından da dikkatle izleniyor.

2026 yılının ilk faiz adımı, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlığında yapılacak toplantıda kesinleşecek.

Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan PPK toplantısında Merkez Bankası, politika faizinde düşüşe gitmişti.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 150 baz puan aşağı çekilerek yüzde 38 düzeyine indirilmiş, gecelik borç verme ve borçlanma faiz oranlarında da düşüşe gidilmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısını 22 Ocak’ta düzenleyecek.

Toplantının ardından faiz kararı aynı gün saat 14.00’te kamuoyuyla duyurulacak.

Para Politikası Kurulu bir sonraki toplantısını ise 12 Mart tarihinde yapacak.