Kaçmaya çalışırken kaza yaptı! Ne polisten ne de cezadan kaçamadı

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, gördükleri plakasız motosikleti durdurmak istedi. Ancak M.N. isimli vatandaş hem ehliyetsiz hem de çalıntı olarak kullandığı motosikletle polislerin uyarısına uymadan kaçmaya çalıştı. Bir kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü bu sefer de yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Olay yerinden uzaklaşamadan emniyet ekipleri tarafından yakalanan şüpheliye, ehliyetsiz motosiklet sürmekten, 'dur' ihtarına uymamak ve plakasız motosikletten 28 bin 875 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan, polis merkezine götürülen şüphelinin adli işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.