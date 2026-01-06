Zincirleme trafik kazası kamerada!

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi çevre yolunda meydana gelen olayda, bir aracın güvenlik kamerası görüntülerine göre, sağ şeritten hızlı bir şekilde sol şeride geçmeye çalışan araç sürücüsü, sol şeritteki trafiği fark edemedi. Frene basmasına rağmen hızını kontrol edemeyen araç, sol şeritte durur vaziyette bekleyen araçlara arkadan çarptı. Kazada ölü ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.