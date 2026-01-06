Toyota bZ3 görücüye çıktı! Corolla'nın yarı fiyatına LiDAR'lı elektrikli sedan

Japon otomobil devi Toyota, Çin pazarına özel olarak geliştirdiği bZ3 sedan modelini 2026 yılı için güncelledi. FAW Toyota ortaklığıyla üretilen ve uygun fiyatıyla dikkat çeken model, yeni donanım özellikleriyle geliyor. İlk kez 2022 Ekim ayında tanıtılan Toyota'nın ilk tam elektrikli sedanı, 2024 güncellemesinin ardından şimdi de 2026 model yılı için makyaj operasyonundan geçti.

TAVANA LİDAR SENSÖR YERLEŞTİRİLDİ

"Smart Home Edition" adıyla piyasa ya sürülen yenilenmiş model, görsel olarak selefine sadık kalsa da en büyük değişikliği tavan kısmında barındırıyor. Araca eklenen çatı monteli LiDAR ünitesi, toplam sensör sayısını 32'ye çıkarıyor.

Dış tasarımda "Koyu Bulut Yeşili" adı verilen yeni bir renk seçeneği ve sadeleştirilmiş LED arka stop lambaları göze çarpıyor. Boyutlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeyen araç, 4.725 mm uzunluğu ve 2.880 mm aks mesafesiyle Çin'deki uzun şasili Corolla sedanların hemen önünde konumlanıyor.

Kabinde ise çok daha belirgin iyileştirmeler kullanıcıları karşılıyor. Eski 12.8 inçlik ekranın yerini, dikey olarak konumlandırılmış 15.6 inçlik devasa bir bilgi-eğlence paneli alıyor. Dijital gösterge paneli varlığını korurken ambiyans aydınlatması, çift kablosuz şarj bölümü, panoramik cam tavan ve yapay zeka destekli sesli asistan gibi özellikler de mevcut.

Ayrıca sistem, Nvidia 5.0 iyileştirmeleri ve saniyede 544 trilyon işlem kapasitesine sahip yeni Snapdragon işlemciyle güçlendirilmiş durumda.

MENZİL 616 KİLOMETREYE KADAR ÇIKIYOR

Toyota'nın e-TNGA platformu üzerine inşa edilen ve BYD'nin Blade batarya teknolojisini kullanan bZ3, iki farklı güç seçeneğiyle geliyor. Giriş seviyesindeki model 181 beygir (135 kW) güç üretirken, daha güçlü versiyon 241 beygir (180 kW) güç sunuyor. 49.9 kWh batarya kapasiteli versiyon 517 km menzil sağlarken, 65.3 kWh'lik büyük batarya paketi menzili 616 kilometreye kadar taşıyor.

COROLLA'NIN YARI FİYATINA SATIŞA SUNULUYOR

Toyota bZ3 Smart Home Edition, Çin'de indirimli olarak 93 bin 800 yuan (yaklaşık 13 bin 400 dolar) başlangıç fiyatıyla listeleniyor. Yani Corolla modelinin yarı fiyatına satın alınabilecek.

Normal satış fiyatları ise "Joy" paketi için 109 bin 800 yuan (15 bin 700 dolar), "Pro" versiyonu içinse 129 bin 800 yuan (18 bin 600 dolar) seviyesinde başlıyor. En üst donanım seviyesi olan "Max" ise 159 bin 800 yuan (22 bin 800 dolar) fiyatla alıcı bekliyor.