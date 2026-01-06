Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Toyota bZ3 görücüye çıktı! Corolla'nın yarı fiyatına LiDAR'lı elektrikli sedan

Toyota, Çin pazarı için ürettiği bZ3 elektrikli sedan modelini LiDAR sensörü ve gelişmiş yapay zeka çipleriyle güncelledi. Nvidia ve Snapdragon donanımlarıyla güçlendirilen araç, 15.6 inçlik yeni bir ekrana ve 616 kilometreye varan menzile sahip. Toyota bZ3 Smart Home Edition, Corolla'nın yarı fiyatına satılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Toyota bZ3 görücüye çıktı! Corolla'nın yarı fiyatına LiDAR'lı elektrikli sedan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 17:39

Japon otomobil devi Toyota, Çin pazarına özel olarak geliştirdiği bZ3 sedan modelini 2026 yılı için güncelledi. FAW Toyota ortaklığıyla üretilen ve uygun fiyatıyla dikkat çeken model, yeni donanım özellikleriyle geliyor. İlk kez 2022 Ekim ayında tanıtılan Toyota'nın ilk tam elektrikli sedanı, 2024 güncellemesinin ardından şimdi de 2026 model yılı için makyaj operasyonundan geçti.

TAVANA LİDAR SENSÖR YERLEŞTİRİLDİ

"Smart Home Edition" adıyla piyasa ya sürülen yenilenmiş model, görsel olarak selefine sadık kalsa da en büyük değişikliği tavan kısmında barındırıyor. Araca eklenen çatı monteli LiDAR ünitesi, toplam sensör sayısını 32'ye çıkarıyor.

Toyota bZ3 görücüye çıktı! Corolla'nın yarı fiyatına LiDAR'lı elektrikli sedan

Dış tasarımda "Koyu Bulut Yeşili" adı verilen yeni bir renk seçeneği ve sadeleştirilmiş LED arka stop lambaları göze çarpıyor. Boyutlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeyen araç, 4.725 mm uzunluğu ve 2.880 mm aks mesafesiyle Çin'deki uzun şasili Corolla sedanların hemen önünde konumlanıyor.

Toyota bZ3 görücüye çıktı! Corolla'nın yarı fiyatına LiDAR'lı elektrikli sedan

Kabinde ise çok daha belirgin iyileştirmeler kullanıcıları karşılıyor. Eski 12.8 inçlik ekranın yerini, dikey olarak konumlandırılmış 15.6 inçlik devasa bir bilgi-eğlence paneli alıyor. Dijital gösterge paneli varlığını korurken ambiyans aydınlatması, çift kablosuz şarj bölümü, panoramik cam tavan ve yapay zeka destekli sesli asistan gibi özellikler de mevcut.

Ayrıca sistem, Nvidia 5.0 iyileştirmeleri ve saniyede 544 trilyon işlem kapasitesine sahip yeni Snapdragon işlemciyle güçlendirilmiş durumda.

Toyota bZ3 görücüye çıktı! Corolla'nın yarı fiyatına LiDAR'lı elektrikli sedan

MENZİL 616 KİLOMETREYE KADAR ÇIKIYOR

Toyota'nın e-TNGA platformu üzerine inşa edilen ve BYD'nin Blade batarya teknolojisini kullanan bZ3, iki farklı güç seçeneğiyle geliyor. Giriş seviyesindeki model 181 beygir (135 kW) güç üretirken, daha güçlü versiyon 241 beygir (180 kW) güç sunuyor. 49.9 kWh batarya kapasiteli versiyon 517 km menzil sağlarken, 65.3 kWh'lik büyük batarya paketi menzili 616 kilometreye kadar taşıyor.

Toyota bZ3 görücüye çıktı! Corolla'nın yarı fiyatına LiDAR'lı elektrikli sedan

COROLLA'NIN YARI FİYATINA SATIŞA SUNULUYOR

Toyota bZ3 Smart Home Edition, Çin'de indirimli olarak 93 bin 800 yuan (yaklaşık 13 bin 400 dolar) başlangıç fiyatıyla listeleniyor. Yani Corolla modelinin yarı fiyatına satın alınabilecek.

Toyota bZ3 görücüye çıktı! Corolla'nın yarı fiyatına LiDAR'lı elektrikli sedan

Normal satış fiyatları ise "Joy" paketi için 109 bin 800 yuan (15 bin 700 dolar), "Pro" versiyonu içinse 129 bin 800 yuan (18 bin 600 dolar) seviyesinde başlıyor. En üst donanım seviyesi olan "Max" ise 159 bin 800 yuan (22 bin 800 dolar) fiyatla alıcı bekliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en değerli 10 otomotiv üreticisi açıklandı! Mercedes, Ferrari ve Volkswagen zirveye yaklaşamadı
İşte 2026’da Türkiye’ye gelecek yeni otomobiller
ETİKETLER
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.