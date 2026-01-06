İşte 2026’da Türkiye’ye gelecek yeni otomobiller

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
29 markadan yaklaşık 70 yeni ve makyajlı model, 2026’da Türkiye pazarına giriyor. Elektrikli ve hibrit otomobillerin öne çıktığı bu takvim, showroom’larda rekabeti iyice kızıştıracak.
Türkiye otomotiv pazarı 2025’i oldukça tempolu geçirdi. Yeni modellerin art arda vitrine çıkması satışlara da yansıdı. Şimdi sektörün gözü 2026’da. Önümüzdeki yıl, 29 farklı markaya ait 69 yeni ve makyajlı modelin Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor. Kısacası, hem bayilerde hem de yollarda hareketli bir dönem kapıda.
Takvimin öne çıkan markalarından biri Renault. Şubat ayında yeni Clio’nun satışa çıkması planlanıyor. Yılın ilerleyen dönemlerinde ise Türkiye’de üretilecek Boreal modeli devreye girecek. Buna ek olarak makyajlı Megane E-Tech ve uzun süredir merak edilen Scenic E-Tech de planlamada yer alıyor.
Dacia cephesinde de tempo yüksek. Ocak ayında Sandero, martta ise Sandero Stepway ve Jogger modellerinin Türkiye yollarına çıkması bekleniyor. Yani özellikle giriş ve orta sınıfta rekabet iyice kızışacak gibi.
Üretim tarafında da dikkat çekici gelişmeler var. Fiat, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni modelini 2026’nın son çeyreğinde tanıtmayı planlıyor. Hyundai ise İzmit’te üretilecek tamamen elektrikli Ioniq 3 ile öne çıkıyor. Makyajlı Ioniq 6’nın mayıs ayında gelmesi, aynı dönemde Bluelink hizmetinin de devreye alınması bekleniyor.
Takvim gerçekten kabarık. Alfa Romeo’dan Porsche’ye, Audi’den Mercedes-Benz’e kadar pek çok marka yeni ya da yenilenmiş modelleriyle Türkiye pazarına hazırlanıyor. Elektrikli, hibrit ve içten yanmalı seçeneklerin bir arada sunulacağı bu liste, 2026’nın otomotivde rekabeti bir üst seviyeye taşıyacağını gösteriyor.
2026’da Türkiye’ye gelmesi beklenen otomobillerden bazıları şöyle:
Mercedes EQS (Üçüncü çeyrek)
Renault Clio (Şubat)
Audi Q7 (Üçüncü çeyrek)
Kia EV2 (Mart)
BMW i7 (Makyajlı) (Üçüncü çeyrek)
Ford Ranger Raptor özel seri (İkinci çeyrek)
Volkswagen T-Roc (Şubat)
Toyota Yaris Cross Hybrid (Makyajlı) (İlk yarı)
Mercedes-AMG GT 4 Kapı Coupe (Dördüncü çeyrek)
Hyundai Ioniq 3 (Eylül)
Seat Ibiza (İlk çeyrek)
Porsche Cayenne Elektrik
Dacia Jogger (Mart)
Audi A3 (Makyajlı) (Üçüncü çeyrek)
Mercedes GLB Elektrik (İkinci çeyrek)
Skoda Fabia 130 (İlk çeyrek)
Renault Scenic E-Tech
Lexus ES
Opel Mokka GSE (Mart)
BMW 7 Serisi (Makyajlı) (Dördüncü çeyrek)
Ford Puma özel seri
Kia Seltos (Haziran)
Mercedes C-Serisi Elektrik (Üçüncü çeyrek)
Toyota Hilux (Üçüncü çeyrek)
MG ZS (Mart)
Audi RS5 Avant PHEV (İkinci çeyrek)
Volvo EX60
Dacia Sandero Stepway (Mart)
Renault Boreal
Mercedes S-Serisi (İkinci çeyrek)
Peugeot 308 (İkinci yarı)
Seat Arona (İlk çeyrek)
Audi A6 Sedan PHEV (İlk çeyrek)
Kia XCeed (Makyajlı) (Temmuz)
Honda Prelude (Ocak)
Mercedes GLC Elektrik (İkinci çeyrek)
Volkswagen Caddy (Makyajlı) (Aralık)
Toyota RAV4 (İlk çeyrek)
Dacia Sandero (Ocak)
Skoda Enyaq Coupe RS (İlk çeyrek)
Hyundai Ioniq 6 (Makyajlı) (Mayıs)
Mercedes CLA Hibrit (İlk çeyrek)
Audi Q4 e-tron (Makyajlı) (Üçüncü çeyrek)
Ford Courier özel seri
Alfa Romeo Tonale (Nisan)
Renault Megane E-Tech (Makyajlı)
Mercedes GLA Elektrik (Dördüncü çeyrek)
Audi A6 Allroad (Üçüncü çeyrek)
Jeep Compass (İlk çeyrek)
BYD Atto 2 DM-i (İlk yarı)
Cupra Born (Makyajlı) (İkinci yarı)
Mercedes GLB Benzinli (Üçüncü çeyrek)
Mercedes C-Serisi Benzinli (Dördüncü çeyrek)
Alpine A390