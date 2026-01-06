Yeni aldığı otomobil daha eve gitmeden hurdaya döndü: 2 kişi yaralandı

Samsun’da meydana gelen kazada Trabzon’dan Ankara’ya otomobil almak için giden Y.T. isimli vatandaş satın aldığı Hyundai i20 marka aracıyla memleketi Trabzon’a dönüşe geçti. Y.T.’nin kullandığı araç, Toybelen Sanayi Sitesi Kavşağı’nda, Hasan Terzioğlu’nun kullandığı otomobile arkadan çarptı. Her iki aracın da hasar aldığı kazada Hasan Terzioğlu ve eşi yaralandı.

İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi bulunmayan yaralı kadın, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası Y.T.’nin yeni aldığı plakalı kullanılamaz hale gelirken, araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü.