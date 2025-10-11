Türkiye Bulgaristan deplasmanında | DÜNYA KUPASI ELEMELERİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Türkiye, Vasil Levski Stadyumu'nda Bulgaristan ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 21.45 itibarıyla başlayacak olan karşılaşmada, hakem olarak Portekizli Luis Godinho düdük çalacak.
https://x.com/MilliTakimlar/status/1976741929703661723
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek, 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na; eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Esasen ise Kasım ayında sona erecek Avrupa etabında, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası bileti elde edecek.
Kalan 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları, 2026'nın mart ayında oynanacak.
A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan
18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye
A MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU
1- İspanya 6
2- Gürcistan 3
3- Türkiye 3
4- Bulgaristan 0
A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı aday kadrosu:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray).
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma).
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund).
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus).