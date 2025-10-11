Menü Kapat
19°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Türkiye Bulgaristan deplasmanında | DÜNYA KUPASI ELEMELERİ CANLI MAÇ ANLATIMI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile Türkiye sahaya çıkıyor. Heyecanla beklenen maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Türkiye Bulgaristan deplasmanında | DÜNYA KUPASI ELEMELERİ CANLI MAÇ ANLATIMI
Burak Ayaydın
11.10.2025
11.10.2025
, Vasil Levski Stadyumu'nda ile karşılaşıyor. Bu akşam saat 21.45 itibarıyla başlayacak olan karşılaşmada, hakem olarak Portekizli Luis Godinho düdük çalacak.

https://x.com/MilliTakimlar/status/1976741929703661723

GRUP LİDERİNE DİREKT DÜNYA KUPASI BİLETİ

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek, 48 takımın mücadele edeceği 'na; eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Esasen ise Kasım ayında sona erecek Avrupa etabında, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası bileti elde edecek.

Türkiye Bulgaristan deplasmanında | DÜNYA KUPASI ELEMELERİ CANLI MAÇ ANLATIMI

SON 4 BİLET İÇİN PLAY-OFF

Kalan 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları, 2026'nın mart ayında oynanacak.

Türkiye Bulgaristan deplasmanında | DÜNYA KUPASI ELEMELERİ CANLI MAÇ ANLATIMI

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan – Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye – Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye – Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya – Türkiye

Türkiye Bulgaristan deplasmanında | DÜNYA KUPASI ELEMELERİ CANLI MAÇ ANLATIMI

A MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU

1- İspanya 6

2- Gürcistan 3

3- Türkiye 3

4- Bulgaristan 0

Türkiye Bulgaristan deplasmanında | DÜNYA KUPASI ELEMELERİ CANLI MAÇ ANLATIMI

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Bulgaristan maçı aday kadrosu:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray).

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma).

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund).

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus).

Türkiye Bulgaristan deplasmanında | DÜNYA KUPASI ELEMELERİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE İÇİN HANGİ MAÇTA SÜRPRİZ YAŞANMIŞTI?
A Milli Takım, Konya'daki karşılaşmada İspanya'ya 6-0 mağlup olmuş ve çok eleştirilmişti.
