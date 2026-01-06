Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Samsunspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! FB'de 8, Samsunspor'da 6 futbolcu oynamayacak

Fenerbahçe - Samsunspor maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. Bu sezon 4 takımlı yeni formatta oynanan Turkcell Süper Kupa'nın yarı final maçları kapsamında bugün Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada sarı-lacivertlilerden Talisca dahil olmak üzere 8 futbolcu forma giyemeyecek. Ayrıca 3 futbolcu da kadro dışı bırakıldığı için karşılaşmada yer almayacak. Samsunspor tarafında ise Ndiaye dahil olmak üzere 6 futbolcu maç kadrosunda yer almayacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Samsunspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Samsunspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! FB'de 8, Samsunspor'da 6 futbolcu oynamayacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 17:30

Turkcell Süper Kupa'nın yarı final maçları kapsamında bugün Fenerbahçe ile Samsunspor saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan takım final biletinin sahibi olacak ve 10 Ocak 2026 tarihinde Galatasaray ile mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe - Samsunspor maçında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Samsunspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe Samsunspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! FB'de 8, Samsunspor'da 6 futbolcu oynamayacak

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Nelson Semedo, Anderson Talisca, Archie Brown ve Edson Alvarez'in sakatlığı bulunuyor. Kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un yanı sıra milli takımda olan En-Nesyri ve Nene'de maçta forma giymeyecek. Kırmızı kart cezası bulunan Fred ve kadroya alınmayan İrfan Can Eğribayat, Samsunspor maçında oynayamayacak.

Fenerbahçe Samsunspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! FB'de 8, Samsunspor'da 6 futbolcu oynamayacak

Samsunspor tarafında ise Emre Kılınç, Celil Yüksel, Ntcham, Sousa ve Coulibaly'nin sakatlığı bulunuyor. Ndiaye ise milli takımda yer aldığı için mücadelede yer almayacak.

Fenerbahçe Samsunspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! FB'de 8, Samsunspor'da 6 futbolcu oynamayacak

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin yokluğunda Jhon Duran'ın ilk 112de başlaması bekleniyor. Edson Alvarez'in sakatlığı, Fred'in cezalı olmasından dolayı ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun Bartuğ Elmaz'a forma şansı vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe - Samsunspor maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Levent Mercan, Oosterwolde, Skriniar, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Jhon Duran

Samsunspor: Okan, Borevkovic, Lubomir Satka, Van Drongelen, Logi Tomasson, Eyüp Aydın, Yunus Emre Çift, Makoumbou, Zeki Yavru, Carlo Holse, Mouandilmadji

Fenerbahçe Samsunspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! FB'de 8, Samsunspor'da 6 futbolcu oynamayacak

SÜPER KUPA'DA İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

Fenerbahçe ile Samsunspor 2006 yılından itibaren Süper Kupa ismiyle oynanmaya başlayan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecekler. İki takım daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşı karşıya geldiği Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da hiç karşılaşmamıştı.

ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.