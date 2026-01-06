Fenerbahçe Samsunspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! FB'de 8, Samsunspor'da 6 futbolcu oynamayacak

Turkcell Süper Kupa'nın yarı final maçları kapsamında bugün Fenerbahçe ile Samsunspor saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan takım final biletinin sahibi olacak ve 10 Ocak 2026 tarihinde Galatasaray ile mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe - Samsunspor maçında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Samsunspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Nelson Semedo, Anderson Talisca, Archie Brown ve Edson Alvarez'in sakatlığı bulunuyor. Kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un yanı sıra milli takımda olan En-Nesyri ve Nene'de maçta forma giymeyecek. Kırmızı kart cezası bulunan Fred ve kadroya alınmayan İrfan Can Eğribayat, Samsunspor maçında oynayamayacak.

Samsunspor tarafında ise Emre Kılınç, Celil Yüksel, Ntcham, Sousa ve Coulibaly'nin sakatlığı bulunuyor. Ndiaye ise milli takımda yer aldığı için mücadelede yer almayacak.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin yokluğunda Jhon Duran'ın ilk 112de başlaması bekleniyor. Edson Alvarez'in sakatlığı, Fred'in cezalı olmasından dolayı ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun Bartuğ Elmaz'a forma şansı vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe - Samsunspor maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Levent Mercan, Oosterwolde, Skriniar, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Jhon Duran

Samsunspor: Okan, Borevkovic, Lubomir Satka, Van Drongelen, Logi Tomasson, Eyüp Aydın, Yunus Emre Çift, Makoumbou, Zeki Yavru, Carlo Holse, Mouandilmadji

SÜPER KUPA'DA İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

Fenerbahçe ile Samsunspor 2006 yılından itibaren Süper Kupa ismiyle oynanmaya başlayan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecekler. İki takım daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşı karşıya geldiği Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da hiç karşılaşmamıştı.