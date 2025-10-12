Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Kenan Yıldız ve Zeki Çelik hedefi gösterdi!

A Milli Takım'ın yıldızlarından Kenan Yıldız ve Zeki Çelik, Bulgaristan zaferi sonrası TV8'e açıklamalarda bulundu. 6-1'lik galibiyette skor tabelasını değiştiren başarılı futbolcular, ortak hedef olarak ise Kocaeli'yi gösterdi.

Kenan Yıldız ve Zeki Çelik hedefi gösterdi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 00:42

Türkiye, zorlu geçmesi beklenen Bulgaristan deplasmanından 6-1'lik tarihi galibiyetle döndü. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren ve , sürece dair olumlu söylemler gerçekleştirdi.

Kenan Yıldız ve Zeki Çelik hedefi gösterdi!

ZEKİ ÇELİK'TEN KOCAELİ MESAJI

"Maçtan önce deplasmanda hiç galibiyet alamadığımızı biliyorduk. 6-1'lik skorla yendiğimiz için çok mutluyuz. Averaj bakımından toparladık. Şimdi Gürcistan maçı var. Golüm için çok mutluyum. Arda çok güzel kesti. Kocaeli'de de taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."

Kenan Yıldız ve Zeki Çelik hedefi gösterdi!

KENAN YILDIZ'DAN 'UZAK KÖŞE' DETAYI

"Sahadaki tek yıldız ben değildim, birçok yıldız vardı. Herkesi tebrik ediyorum. İlk yarı biraz zorlu geçti. Rakip blok halinde defans yapıyordu. Onları açmak biraz zorladı. İkinci yarı müthiş bir performansla 6-1 kazandık. Herkesi tebrik ediyorum. Hakan ağabeyi ayrıca tebrik ediyorum; o bizim efsanemiz, kaptanımız. 100. maçında onunla beraber oynamak benim için çok büyük bir gurur. Böyle goller attığım için de çok mutluyum. Çalım attıktan sonra fırsatı gördüm. Böyle pozisyonlarda uzak köşeye vurulur, ben de öyle yaptım. Gol olunca çok mutlu oluyorsun. Gürcistan'ın ne kadar zor ve iyi bir rakip olduğunu biliyoruz. Taraftarımız önünde oynayacağız. Sıradaki maç için sabırsızlanıyorum."

KENAN YILDIZ'IN BONSERVİSİ NE KADAR?
Juventuslu yeteneğin güncel piyasa değeri, an itibarıyla 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Güler'den 'bahanemiz yok' vurgusu!
Nihat Kahveci'den milli yıldız için 'El Fenomeno' vurgusu!
