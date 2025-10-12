Kenan Yıldız ve Zeki Çelik hedefi gösterdi!

Türkiye, zorlu geçmesi beklenen Bulgaristan deplasmanından 6-1'lik tarihi galibiyetle döndü. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Kenan Yıldız ve Zeki Çelik, sürece dair olumlu söylemler gerçekleştirdi.

ZEKİ ÇELİK'TEN KOCAELİ MESAJI

"Maçtan önce deplasmanda hiç galibiyet alamadığımızı biliyorduk. 6-1'lik skorla yendiğimiz için çok mutluyuz. Averaj bakımından toparladık. Şimdi Gürcistan maçı var. Golüm için çok mutluyum. Arda çok güzel kesti. Kocaeli'de de taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz."

KENAN YILDIZ'DAN 'UZAK KÖŞE' DETAYI

"Sahadaki tek yıldız ben değildim, birçok yıldız vardı. Herkesi tebrik ediyorum. İlk yarı biraz zorlu geçti. Rakip blok halinde defans yapıyordu. Onları açmak biraz zorladı. İkinci yarı müthiş bir performansla 6-1 kazandık. Herkesi tebrik ediyorum. Hakan ağabeyi ayrıca tebrik ediyorum; o bizim efsanemiz, kaptanımız. 100. maçında onunla beraber oynamak benim için çok büyük bir gurur. Böyle goller attığım için de çok mutluyum. Çalım attıktan sonra fırsatı gördüm. Böyle pozisyonlarda uzak köşeye vurulur, ben de öyle yaptım. Gol olunca çok mutlu oluyorsun. Gürcistan'ın ne kadar zor ve iyi bir rakip olduğunu biliyoruz. Taraftarımız önünde oynayacağız. Sıradaki maç için sabırsızlanıyorum."