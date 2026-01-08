Kars'ta servis bekleyen çocuğun başına buz kütlesi düştü

Kategoriler
Şehitler Mahallesi Volkan Sokak'ta okul servisi bekleyen 5'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki H.N.E. dehşeti yaşadı. 7 katlı bir binanın kombi bacasından sarkan buz kütlesi küçük çocuğun başına düştü.
Buz kütlesinin düşmesiyle ağır yaralanan kız öğrenci, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması şüphesiyle ameliyata alınan H.N.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.