Sinem Kobal kızlarının yüzünü gösterdi! Herkes Lalin ve Leyla'yı babaları Kenan İmirzalıoğlu'na benzetti

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında evlendi ve çift 2020 yılında Lalin'i 2022 yılında ise Leyla'yı kucaklarına aldı. Kızlarını kameralardan uzak büyüten çift sonunda kızlarının yüzünü paylaştı.

SİNEM KOBAL KIZLARININ YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

Kızlarının yüzünü paylaşmayan ve kameralardan uzak tutan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti bu kuralı bozdu. Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla'nın yüzlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

TAKİPÇİLERİ KIZLARINI KENAN İMİRZALIOĞLU'NA BENZETTİ

Sinem Kobal'ın kızlarını paylaşmasıyla takipçileri aynı yorumları yaptı. Büyük kızları 6 yaşındaki Lalin Sinem Kobal ve Kenan imirzalıoğlu'na benzetilirken, küçük kızları Leyla ise tıpa tıp Kenan İmirzalıoğlu'na benzetildi.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN A.B.İ. DİZİSİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜNE YORUM YAĞDI

Yeni dizisi A.B.İ. için imajını yenileyen Kenan İmirzalıoğlu, botoks yaptırdığı iddialarına da sert çıktı. Kenan İmirzalıoğlu hakkında çıkan iddialar sonrası 'Maşallah diyeceklerine botokslu diyorlar” açıklamasında bulundu.