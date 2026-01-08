Survivor'ın eski şampiyonları birbirine girdi! Turabi Çamkıran ve Adem Kılıççı'dan olay sözler

Kategoriler
Survivor yarışmasında daha önce şampiyonlukları bulunan Turabi ile Adem Kılıççı sosyal medya üzerinden birbirine girdi. Turabi'nin "Adem'i çaycımız yaparız" sözlerine sinirlenen Adem Kılıççı'dan da cevap gecikmedi.
Sosyal medya hesabından takipçileriyle konuşan Çamkıran, "Atakan ile gidersek adayı haraca bağlarız. Ogeday ve Adem'i çaycımız yaparız" ifadelerini kullandı.
Turabi2nin sözleri tepki toplarken Adem Kılıççı'dan da cevap gecikmedi. Kılıççı, "Sen bir ülkene dön de yüz yüze daha sağlıklı iletişim kurarız. Hırbolukta turbo çocuk." dedi.
Birlikte yarıştıkları dönemde tartışmalar yaşayan Adem Kılıççı ve Turabi Çamkıran'ın atışması sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.