Survivor'ın eski şampiyonları birbirine girdi! Turabi Çamkıran ve Adem Kılıççı'dan olay sözler

Survivor yarışmasında daha önce şampiyonlukları bulunan Turabi ile Adem Kılıççı sosyal medya üzerinden birbirine girdi. Turabi'nin "Adem'i çaycımız yaparız" sözlerine sinirlenen Adem Kılıççı'dan da cevap gecikmedi.

TURABİ'NİN ADEM KILIÇÇI HAKKINDAKİ SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Sosyal medya hesabından takipçileriyle konuşan Çamkıran, "Atakan ile gidersek adayı haraca bağlarız. Ogeday ve Adem'i çaycımız yaparız" ifadelerini kullandı.

SURVIVOR'IN ESKİ ŞAMPİYONU ADEM KILIÇÇI'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Turabi2nin sözleri tepki toplarken Adem Kılıççı'dan da cevap gecikmedi. Kılıççı, "Sen bir ülkene dön de yüz yüze daha sağlıklı iletişim kurarız. Hırbolukta turbo çocuk." dedi.

Birlikte yarıştıkları dönemde tartışmalar yaşayan Adem Kılıççı ve Turabi Çamkıran'ın atışması sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.