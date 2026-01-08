Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık'ta çok sayıda ünlü isim gözaltına alınmıştı. Aralarında İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız'ın bulunduğu isimlerin uyuşturucu test sonuçları dün belli olmuştu. Bugün de şarkıcı Aleyna Tilki'nin test sonuçları belli oldu.

ESRAR KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu 'pozitif' çıktı. 25 yaşındaki şarkıcının 'esrar' kullandığı anlaşıldı.