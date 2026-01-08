Menü Kapat
Adana'da sokak ortasında vahşet! 19 yaşındaki gencin vücudunu bıçakla delik deşik etti

Adana'da 19 yaşındaki Enes Doğan isimli genç sokak ortasında kanlar içinde kaldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak'ta yaşanan olay dehşete düşürdü. 19 yaşındaki Enes Doğan, tartışma yaşadığı kişinin saldırısına uğradı. Sokak ortasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan gen kanlar içinde yere yığıldı.

Adana'da sokak ortasında vahşet! 19 yaşındaki gencin vücudunu bıçakla delik deşik etti

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olayı gerçekleştiren şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Doğan'ın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Doğan'ın cesedi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da sokak ortasında vahşet! 19 yaşındaki gencin vücudunu bıçakla delik deşik etti
