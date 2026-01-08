Adana'da sokak ortasında vahşet! 19 yaşındaki gencin vücudunu bıçakla delik deşik etti

Saat 04.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi 62008 Sokak'ta yaşanan olay dehşete düşürdü. 19 yaşındaki Enes Doğan, tartışma yaşadığı kişinin saldırısına uğradı. Sokak ortasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan gen kanlar içinde yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olayı gerçekleştiren şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Doğan'ın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Doğan'ın cesedi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.