Galatasaray taraftarının yüreğini ağzına getiren Osimhen haberi! Sakatlık olmadığı sürece oynayacak

Galatasaray'ın 75 milyon Euro'ya sezon başında kadrosuna kattığı Victor Osimhen bir önceki milli arada sakatlanmıştı. Nijerya - Ruanda arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan Osimhen, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynadığı Eintracht Frankfurt maçı dahil olmak üzere 4 maçta forma giyememişti.

Sakatlığı atlatan Victor Osimhen yeniden Nijerya Milli Takımı'nda forma giymek üzere sarı-kırmızılılardan ayrıldı. Osimhen'in bu milli arada yine başına gelmeyen kalmadı.

OSİMHEN'İ TAŞIYAN UÇAĞIN CAMI KIRILDI!

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçağın camı seyahat sırasında çatladı. Ön camı çatlayan uçak zorunlu iniş gerçekleştirdi. Yetkililer tarafından açıklanan bilgilere göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

TOPRAK SAHADA ANTRENMAN YAPTI, ESKİ OTOBÜSLE SEYAHAT ETTİ

Victor Osimhen'in milli takımda toprak sahada antrenman yaptığı ve eski bir otobüsle seyahat ettiği görüntüler geçtiğimiz günlerde gündem oldu. Galatasaray taraftarının tepkisine neden olan videoların ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

NİJERYA FUTBOL FEDERASYONUNDAN TARAFTARI KIZDIRACAK HABER

Yaşanan gelişmelerin ardından bu kez de Nijerya Futbol Federasyonu'ndan gelen talep Galatasaray taraftarını kızdırdı. Sözcü'de yer alan habere göre üst düzey bir yetkili, Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Eric Chelle'yi Victor Osimhen'i sakatlık dışında oyundan çıkarmaması gerektiği konusunda sert bir uyarı yaptı.

Uyarının sebebi olarak ise bir önceki milli arada Victor Osimhen'in Lesotho karşılaşmasının 89. dakikasında kenara alınmasının ardından gelen tepkiler gösterildi. Galatasaray taraftarı Osimhen'in tekrardan milli arada sakatlanmasından ve Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig karşılaşmalarında oynayamamasından endişe duyuyor.