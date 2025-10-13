ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkesin ardından İsrail Meclisi'nde

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenecek olan Gazze için barış zirvesi öncesinde İsrail'e uçtu. Ben Gurion Havalimanı'nda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından karşılanan Trump, İsrail Meclisi'nde ağırlandı. Mecliste ayakta alkışlanarak karşılanan ABD lideri konuşmasına teşekkür ederek başladı.

''YENİ BİR ORTA DOĞU'NUN TARİHİ ŞAFAĞI''

Trump, "İki zorlu yıl, karanlık ve esaretin ardından 20 cesur rehine, ailelerine geri dönüyor.'' diyerek, "Bu, yeni bir Orta Doğu'nun tarihi şafağıdır." ifadelerini kullandı. "Bu sadece bir savaşın sonu değil.'' diyen ABD lideri,''Bu, İsrail ve yakında gerçekten muhteşem bir bölge olacak bölgedeki tüm uluslar için büyük bir uyumun ve kalıcı bir ahengin başlangıcı. Bundan sonraki nesiller, her şeyin değişmeye başladığı ve çok daha iyiye doğru değiştiği an olarak hatırlanacak." dedi.

ARAP VE MÜSLÜMAN DÜNYASINA ÖVGÜ

ABD Başkanı, "Hamas'a baskı yapmak ve rehineleri serbest bırakmak için bir araya gelen" Arap ülkeleri ve Müslüman liderlere minnettarlığını dile getirdi:

"Çok fazla yardım aldık... Hiç tahmin etmeyeceğiniz kadar çok insan, ve onlara bunun için çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm bu ulusların barış içinde ortak olarak birlikte çalışması, İsrail ve dünya için inanılmaz bir zaferdir."

TRUMP'IN SÖZÜ KESİLDİ: FİLİSTİN'İ TANI!

Trump'ın Knesset'teki konuşması sırasında kısa süreli yuhalamalara maruz kalmasının ardından bir kez daha sözü kesildi. Knesset üyesi Trump'ın sözünü keserek Filistin'in tanınmasını istedi.

Meclis Başkanı Amir Ohana, protesto eden vekile karşı yüksek sesle tepki gösterirken, vekil hızla dışarı çıkarıldı ve düzen çağrısında bulundu.

''UZUN VE ACI DOLU KABUS SONA ERDİ''

Trump, "Artık nihayet sadece İsrailliler için değil, Filistinliler ve diğer birçokları için de. Uzun ve acı dolu kabus nihayet sona erdi.'' dedi. ABD Başkanı "En iyi silahları üretiyoruz. İsrail'e de çok fazla silah yardımı yaptık. Netanyahu beni çok sık aradı, 'Şu silahı bu silahı bana sağlar mısın' dedi. Biz de ürettik ve yolladık. Çok iyi kullandınız. İsrail'i çok güçlü kılabildik. Böylelikle barış ortaya çıkabildi" dedi.

Trump, "Çok zorlu bir dönemdi. Sadece İsrailliler için değil Filistinliler için de çok daha parlak bir bölge ortaya çıkacak. Hem İsrail için hem tüm Orta Doğu için artık gururlu uluslardan oluşan bir bölge ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

''İRAN'LA BARIŞ ANLAŞMASI YAPSAK GÜZEL OLMAZ MI?''

Konuşması sırasında İran'a da değinen Trump, ''Onlarla bir barış anlaşması yapsaydık güzel olmaz mı? Bence onlar da istiyor. Onlar sadece hayatta kalmak istiyorlar. Dağları delip yeniden bir şeyler yapacaklarını düşünmüyorum. Filistin silahsızlandırılacak, Hamas silahsızlandırılacak ve İsrail'in güvenliği hiçbir şekilde tehdit altında olmayacak. İsrail bizim yardımımızla her şeyi kazandı." dedi.

''HİZBULLAH HANÇERİ KIRILDI''

Trump, Lübnan'da İsrail'i hedef alan "Hizbullah hançerinin" "tamamen kırıldığını" söyledi:

"Yönetimim, Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanını ve Hizbullah'ın tugaylarını kalıcı olarak silahsızlandırma misyonunu aktif olarak destekliyor. O çok iyi iş çıkarıyor ve komşularıyla barış içinde gelişen bir devlet inşa ediyor. Siz de bundan çok yanasınız.''

GAZZE'YE VE İSRAİL'E GÜVENCE

﻿Trump, "Benzeri görülmemiş bir başarıyla, neredeyse tüm bölge, Gazze'nin derhal silahsızlandırılması, Hamas'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in güvenliğinin artık hiçbir şekilde tehdit edilmemesi planını onayladı" dedi.

ABD lideri, "Şimdi, savaş meydanında teröristlere karşı kazanılan bu zaferleri, tüm Orta Doğu için nihai barış ve refah ödülüne dönüştürme zamanı. Emeklerinizin meyvelerini toplamanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı. Trump, Filistinliler için tercihin bundan daha net olamayacağını söyledi.

Donald Trump, "Bibi'ye 'Dünya çok büyük ve çok güçlü. Önünde sonunda dünya kazanır. Ortam çok ısındı, öldürmeye devam ederseniz hiçbir şey aynı olmayacak' dedim" dedi.

''GAZZE'YE BİZ DE YARDIM EDECEĞİZ''

"Gazze'ye biz de yardım edeceğiz.'' diyen ABD liderli, ''Herkesin katılmak istediği 'Barış Kurulu' oluştu. Bu kurula tüm uluslar benim başkanlık etmemi istiyorlar. Çünkü burada bir şeyleri inşa etmek için zenginliğe de ihtiyaç var. Burada Arap ve İslam ülkelerine de teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük miktarda para ortaya koyuyorlar"