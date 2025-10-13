Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den duygulandıran paylaşım

Oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşen Tolga Karel, Günay Musayeva evliliğinden bir oğlu ve Sarah Scott evliliğinden ise 4 çocuğu dünyaya geldi. Tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, 47. doğum gününde ise takipçilerini duygulandırdı.

TOLGA KAREL'DEN EŞİNE DUYGU DOLU SÖZLER

Tolga Karel, sosyal medya hesabından eşiyle karesini paylaşarak, "Bugün 47 yaşındaydım. 2025 Mutlu yıllar bana Bugün 11 kez birlikte kutladık 12 Ekim 2015 - 2025. Yıllar çok çabuk geçmiş Bu yolculuğa 2 kişi başladık Şimdi 6 kişiyiz. Umarım birlikte daha nice yıllarımızı kutlarız ve tüm güzel dilekler için teşekkür ederim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde de paranın hiçbir öneminin olmadığını vurgulayan Tolga Karel, "Şu hayattan anladığım en büyük başarı değerli genç arkadaşlarım, gerçek bir eş seçimidir. İnsan doğası ve fıtratı gereği doğduğu anda tamamlanmak ister, çoğalmak ister, hayatta kalmak ister. Başarı, para, şöhret bunlar çok gelip geçici şeylerdir." dedi.

"Karel, Misal, çocuk sahibi olmayan arkadaşlarımın hepsi çok erken yaşta öldü. Bunu çocukları olmadığı anlamında söylemiyorum. Hayattaki anlam ve mânâ arayışını erken kaybettikleri için söylüyorum. Mal ya da makam benim için hep geçici, dünyevi şeyler oldu ama Rabbim şükür fazla fazla verdi" diyerek takipçilerini ikiye böldü.

ABD'de yaşarak hayatını devam ettiren Tolga Karel, "Ama yatırım tavsiyesi verebileceğim tek şey, gerçek sevgi ve doğru insanı bulmaya çalışın. Yaşamınıza bir mânâ katın, sizi yaşatacak en önemli şey budur. Çünkü ileriki yaşlarınızda ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız." dedi.