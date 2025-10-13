Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den duygulandıran paylaşım

Yaprak Dökümü dizisinde oynadığı Oğuz karakteriyle beğeni toplayan Tolga Karel, son paylaşımıyla eşine methiyeler dizdi. ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, son paylaşımında eşi ve çocuklarına olan sevgisini dile getirdi. Karel, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den duygulandıran paylaşım
Haber Merkezi
13.10.2025
saat ikonu 16:47
13.10.2025
saat ikonu 16:47

Oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşen , Günay Musayeva evliliğinden bir oğlu ve Sarah Scott evliliğinden ise 4 çocuğu dünyaya geldi. Tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, 47. doğum gününde ise takipçilerini duygulandırdı.

TOLGA KAREL'DEN EŞİNE DUYGU DOLU SÖZLER

Tolga Karel, sosyal medya hesabından eşiyle karesini paylaşarak, "Bugün 47 yaşındaydım. 2025 Mutlu yıllar bana Bugün 11 kez birlikte kutladık 12 Ekim 2015 - 2025. Yıllar çok çabuk geçmiş Bu yolculuğa 2 kişi başladık Şimdi 6 kişiyiz. Umarım birlikte daha nice yıllarımızı kutlarız ve tüm güzel dilekler için teşekkür ederim" dedi.

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den duygulandıran paylaşım

Geçtiğimiz günlerde de paranın hiçbir öneminin olmadığını vurgulayan Tolga Karel, "Şu hayattan anladığım en büyük başarı değerli genç arkadaşlarım, gerçek bir eş seçimidir. İnsan doğası ve fıtratı gereği doğduğu anda tamamlanmak ister, çoğalmak ister, hayatta kalmak ister. Başarı, para, şöhret bunlar çok gelip geçici şeylerdir." dedi.

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den duygulandıran paylaşım

"Karel, Misal, çocuk sahibi olmayan arkadaşlarımın hepsi çok erken yaşta öldü. Bunu çocukları olmadığı anlamında söylemiyorum. Hayattaki anlam ve mânâ arayışını erken kaybettikleri için söylüyorum. Mal ya da makam benim için hep geçici, dünyevi şeyler oldu ama Rabbim şükür fazla fazla verdi" diyerek takipçilerini ikiye böldü.

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den duygulandıran paylaşım

ABD'de yaşarak hayatını devam ettiren Tolga Karel, "Ama yatırım tavsiyesi verebileceğim tek şey, gerçek sevgi ve doğru insanı bulmaya çalışın. Yaşamınıza bir mânâ katın, sizi yaşatacak en önemli şey budur. Çünkü ileriki yaşlarınızda ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız." dedi.

TGRT Haber
