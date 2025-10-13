Menü Kapat
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Antalya'da korkunç kavgada öldürdükleri genci uçuruma attılar!

Alanya'da 32 yaşındaki Yusuf Koçak ile beraberindeki kişilerle henüz belirlenemeyen bir sebepten kavgaya karıştı. Koçak'ın bıçaklanarak öldürüldüğü saldırıda panikleyen şüpheliler cesedi uçurumdan aşağıya attı. Cansız bedeni bulunan Koçak'ın ölümüne sebep olan 7 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2025
16:35
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
16:35

Antalya'nın ilçesinde çıkan kavgada 32 yaşındaki Yusuf Koçak bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından panikleyen saldırganlar Koçak'ın cansız bedenini sarp arazide bulunan uçurumdan aşağıya attı. Olayla bağlantısı olduğu ortaya çıkan 7 yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Antalya'da korkunç kavgada öldürdükleri genci uçuruma attılar!

BİR ÇOK KEZ BIÇAKLANDI

Geçtiğimiz cumartesi günü gece saatlerinde Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi Akçakıllık mevkiinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Yusuf Koçak (32) ile beraberindeki kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı. Yaşanan arbede sırasında Koçak, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'da korkunç kavgada öldürdükleri genci uçuruma attılar!

PANİKLEYEN SALDIRGANLAR CESEDİ UÇURUMA ATTI

Cinayetin ardından panikleyen şüpheliler, Koçak'ın cansız bedenini olay yerinden uzaklaştırarak Paşaköy Mahallesi yakınlarındaki sarp ve ormanlık alanda bulunan derin bir uçuruma attı. Olayın ardından yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucu şüpheliler tespit edilerek polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da korkunç kavgada öldürdükleri genci uçuruma attılar!

SUÇLULAR İTİRAF ETTİ CESET BULUNDU

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf etti. Zanlıların yer göstermesiyle birlikte Yusuf Koçak'ın cansız bedeni, Paşaköy Mahallesi'ndeki uçurumda bulundu. Arazinin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle cesedin bulunduğu yerden çıkarılması saatler sürdü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, gece saat 01.00 sıralarında ekiplerinin koordinasyonuyla ceset uçurumdan çıkarıldı. Koçak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Alanya Belediyesi'ne ait morga kaldırıldı.

Antalya'da korkunç kavgada öldürdükleri genci uçuruma attılar!

7 SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Alanya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Antalya'da korkunç kavgada öldürdükleri genci uçuruma attılar!
