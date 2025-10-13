Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Yürekleri sızlatan görüntüler! Sağanak yağmura rağmen su seviyesi düştü

Bursa'nın suyu karşıladığı iki ana barajı olan Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyesi sağanak yağmura rağmen düşmeye devam ediyor.

13.10.2025
13.10.2025
saat ikonu 16:04

Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı her geçen gün azalıyor.

Yürekleri sızlatan görüntüler! Sağanak yağmura rağmen su seviyesi düştü

SAĞANAK YAĞMURA RAĞMEN SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Geçen hafta 'da etkili olan sağanağa ve 1 Ekim'den itibaren Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından uygulanan planlı su kesintilerine rağmen barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.

YÜZDE 0.50'NİN DE ALTINA DÜŞTÜ

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan barajların 28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim itibarıyla yüzde 0,49 olarak ölçüldü.

Yürekleri sızlatan görüntüler! Sağanak yağmura rağmen su seviyesi düştü

Bu arada geçen hafta etkili olan sağanakla Bursa şehir merkezine metrekareye 33 kilogramlık yağış düştüğü, 19 Ekim Pazar gününe kadar ise herhangi bir yağış beklenmediği bildirildi.

