Bursa baraj doluluk oranı güncel 13 Ekim! Bursa barajlarında kaç günlük su kaldı?

Bursa'da baraj doluluk oranı güncel olarak düşerken 11-16 Ekim tarihlerinde planlı uzun süreli su kesintisi uygulanacak. Vatandaşlar ise Bursa baraj doluluk oranı güncel 13 Ekim araştırmasına başladı.

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI GÜNCEL 13 EKİM

Son aylarda yağış almayan Bursa'da güncel baraj doluluk oranı %0.56 oldu. 11 Ekim tarihinde baraj doluluk oranı %0.56 olan Bursa'da planlı su kesintileri yapılıyor. Bursa'da Günlük 100 bin metreküp su tasarrufu hedeflenirken vatandaşlar suların olduğu saatlerde de kullanıma dikkat ediyor.

BURSA'NIN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?

Bursa Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, su kesintileri kesintiler günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek. Bursa'da Günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI SON 1 YIL