19°
Bursa baraj doluluk oranı güncel 13 Ekim! Bursa barajlarında kaç günlük su kaldı?

Yaz ayında yağış almayan ülkemizde Bursa baraj doluluk oranı anlık olarak araştırılıyor. Baraj doluluk oranı düşük olan Bursa'da kaç günlük su kaldı araması günden güne artıyor. Bursa'da, baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 11-16 Ekim tarihlerinde planlı su kesintisi gerçekleşecek.

Bursa baraj doluluk oranı güncel 13 Ekim! Bursa barajlarında kaç günlük su kaldı?
'da güncel olarak düşerken 11-16 Ekim tarihlerinde planlı uzun süreli uygulanacak. Vatandaşlar ise Bursa baraj doluluk oranı güncel 13 Ekim araştırmasına başladı.

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI GÜNCEL 13 EKİM

Son aylarda yağış almayan Bursa'da güncel baraj doluluk oranı %0.56 oldu. 11 Ekim tarihinde baraj doluluk oranı %0.56 olan Bursa'da planlı su kesintileri yapılıyor. Bursa'da Günlük 100 bin metreküp hedeflenirken vatandaşlar suların olduğu saatlerde de kullanıma dikkat ediyor.

Bursa baraj doluluk oranı güncel 13 Ekim! Bursa barajlarında kaç günlük su kaldı?

BURSA'NIN KAÇ GÜNLÜK SUYU KALDI?

Bursa Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, su kesintileri kesintiler günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek. Bursa'da Günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.

Bursa baraj doluluk oranı güncel 13 Ekim! Bursa barajlarında kaç günlük su kaldı?

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI SON 1 YIL

  • Ekim 2024 itibarıyla doluluk oranı yaklaşık %20 civarındadır.
  • Kasım ve Aralık 2024’te bu oran azalarak %15–%12 seviyelerine düşmüştür.
  • Ocak 2025’ten itibaren kademeli bir artış gözlenmektedir; doluluk oranı yeniden %20’nin üzerine çıkarak Şubat 2025’te %30, Mart 2025’te %37, Nisan 2025’te %47 civarına ulaşmıştır.
  • Mayıs 2025, yılın en yüksek doluluk oranına sahip ayıdır; oran yaklaşık %55 düzeyindedir.
  • Haziran 2025’te küçük bir düşüşle %50 civarında kalmıştır.
  • Temmuz 2025’te %35, Ağustos 2025’te %18, Eylül 2025’te %7 seviyelerine inerek keskin bir azalma görülmüştür.
  • Ekim 2025’te doluluk oranı %1’in altına düşmüştür.
Bursa susuz kaldı! Sağanağa rağmen baraj doluluk oranı yüzde 1'i geçemedi
