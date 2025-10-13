Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Aktüel
Bursa su kesintisi Osmangazi ne zaman, saat kaçta bitecek? 13 Ekim BUSKİ su kesintisi listesi

Bursa'da baraj seviyelerinde yaşanan düşüklük nedeniyle planlı su kesintisi yaşanmaya devam ediyor. BUSKİ tarafından açıklanan su kesintisi listesine göre bugün (13 Ekim 2025 Pazartesi) Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Kestel ve Karacabey ilçelerinde kesinti yaşanacak. Vatandaşlar tarafından Bursa Osmangazi su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

Bursa su kesintisi Osmangazi ne zaman, saat kaçta bitecek? 13 Ekim BUSKİ su kesintisi listesi
BUSKİ tarafından 10 Ekim tarihinde 6 günlük planlı listesi açıklandı. Listede yer alan bilgilere göre bugün , , , , Kestel ve Karacabey ilçelerine etkileyen kesintisi meydana gelecek.

Bugün yaşanacak olan su kesintisi saat 17.00'de başlayacak. 12 saat sürecek olan kesintiden etkilenecek olan mahalleler belli oldu. Vatandaşlar tarafından Osmangazi su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği araştırılıyor.

Bursa su kesintisi Osmangazi ne zaman, saat kaçta bitecek? 13 Ekim BUSKİ su kesintisi listesi

BURSA SU KEİSNTİSİ OSMANGAZİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 13 EKİM?

BUSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bugün saat 17.00'de başlayacak olan su kesintisi 14 Ekim 2025 Salı günü sabah saat 05.00'te sona erecek. Kesintiden etkilenecek olan mahalleler ise şöyle:

"Alacahırka(bir kısmı), Alaşarköy, Atıcılar(bir kısmı), Çeltikköy, Çekirge, Demirkapı, Dikkaldırım, Dobruca(köy hariç), Hamzabey, Hüdavendigar, İnkaya(alt kısım), Kocanaip, Kükürtlü, Mehmet Akif, Muradiye, Namık Kemal, Ovaakça Çeşmebaşı,Ovaakça Eğitim, Ovaakça Merkez, Ovaakça Santral, Sırameşeler, Yahşibey, Zafer"

Bursa su kesintisi Osmangazi ne zaman, saat kaçta bitecek? 13 Ekim BUSKİ su kesintisi listesi

BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 13 EKİM

Osmangazi ilçesinin yanı sıra Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Kestel ve Karacabey ilçelerinde de su kesintisi yaşanacak. 5 ilçede de su kesintisi bugün saat 17.00'de başlayacak ve yarın saat 05.00'te sona erecek. BUSKİ tarafından planlı su kesintisinden etkilenecek olan mahalleler açıklandı.

Yıldırım su kesintisi 13 Ekim

"Akçağlayan, Çelebi Mehmet, Değirmenlikızık(üst kısmı), Değirmenönü, Demetevler, Hacivat, İsabey, Karapınar, Mollaarap, Musababa(bir kısmı), Piremir(Çiçek Cad.üst kısmı), Şirinevler, Teferrüç, Umurbey(üst kısmı), Vakıf, Yenimahalle, Yiğitler, Yiğitler Otosansit, Zümrütevler(Çiçek
Cad.üst kısmı)"

Bursa su kesintisi Osmangazi ne zaman, saat kaçta bitecek? 13 Ekim BUSKİ su kesintisi listesi

Nilüfer su kesintisi 13 Ekim

"19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, Ahmet Yesevi, Altınşehir, Ataevler, Badırga, Badırga Sanayi, Badırga DİKOSAB(Deri), Balat, Barış, Bursa OSB, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Çatalağıl, Çaylı, Doğanköy, Dumlupınar, Ertuğrul, Fethiye, Gökçeköy, Görükle, Işıktepe, İhsaniye, İrfaniye, Karacaoba, Karaman, Konaklı, Kurtuluş, Minareliçavuş, NOSAB, Özlüce, Yolçatı, Yüzüncüyıl"

Mudanya su kesintisi 13 Ekim

"Altıntaş, Bademli(alt bölge), Balabancık, Çağrışan, Çekrice, Eğerce, Esence, Göynüklü, Halitpaşa, Hançerli, Hasanbey, Kumyaka, Mesudiye, Mütareke, Orhaniye, Ömerbey, Söğütpınar, Şükrüçavuş"

Bursa su kesintisi Osmangazi ne zaman, saat kaçta bitecek? 13 Ekim BUSKİ su kesintisi listesi

Kestel su kesintisi 13 Ekim

"Ahmet Vefik Paşa, Esentepe, Kale, Vanimehmet, Yenimahalle"

Karacabey su kesintisi 13 Ekim

"Canbaz, Eskikaraağaç, Harmanlı, Hayırlar, Hürriyet, İkizce, İnkaya, Karakoca, Muratlı, Orhaniye, Seyran, Subaşı, Taşpınar, Taşpınar Teknosab, Yenikaraağaç"

