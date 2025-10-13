Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

İki kardeşin ellerini bağlayıp boğazlarını keserek katletmişti! Kan donduran vahşetin cezası belli oldu

Sivas'ta milli sporcu Melisa Şimşek (16) ve kardeşi Umutcan Şimşek (22), boğazları kesilerek öldürüldü. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlendi. Şimşek kardeşlerin cinayet zanlısı olarak aranan Hüseyin Sönmez (34) Ankara'da yakalandı. Mahkeme Sönmez’i 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 17 yıl 7 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Ölen kardeşlerin annesi Ayşegül Şimşek duruşma sonrası yaptığı açıklama ise dikkat çekti. İşte kan donduran vahşetin detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 13:01

Dehşete düşüren olay, 6 Mayıs tarihinde Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşandı. Umutcan Şimşek (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri, ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara'da yakalandı.

İki kardeşin ellerini bağlayıp boğazlarını keserek katletmişti! Kan donduran vahşetin cezası belli oldu

KATİL DURUŞMAYA CEZAEVİNDEN GÖRÜNTÜLÜ KATILDI

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün gerçekleştirildi. Duruşmaya, Şimşek ailesinin avukatı, aile mensupları, ölen kardeşlerin arkadaşları da katıldı. Ayrıca duruşmayı izleyen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun’da Şimşek ailesine destek verdi. Ölen kardeşlerin annesi Ayşegül Şimşek duruşmaya yine üzerinde çocuklarının resmi bulunan tişörtle katıldı. Arkadaşları adliye önünde, ölen arkadaşların resimleri ve onlara destek veren pankart ve dövizler açtı. Cinayet sanığı Hüseyin Sönmez duruşmaya tutuklu olduğu Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

İki kardeşin ellerini bağlayıp boğazlarını keserek katletmişti! Kan donduran vahşetin cezası belli oldu

KORKUNÇ CİNAYETİN CEZASI BELLİ OLDU

Sanık Hüseyin Sönmez duruşmada iddiaları reddedip tahliyesini istedi. Ancak mahkeme tüm delilleri göz önünde bulundurarak cinayeti Sönmez’in işlediğine hükmetti. Kardeşlerin katiline; çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, yasaklı bıçak bulundurma, ikamette ızrar gibi suçların en üst limitlerinden 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 17 yıl 7 ay ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

İki kardeşin ellerini bağlayıp boğazlarını keserek katletmişti! Kan donduran vahşetin cezası belli oldu

DURUŞMA SONRASI DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Ölen kardeşlerin annesi Ayşegül Şimşek duruşma sonrası yaptığı açıklamada adalete teşekkür ederek, "Adalete öncelikle teşekkür ediyorum. İstediğimi verdiler ve herkes yanımda oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunun gibi katillerin bu dünyada yaşamaması gerekiyor. En ağır cezayı verdiler. Ama ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Bu işin arkasında kim varsa bulmak için elimden geleni yapacağım. Benim annem çocuklara kafasına taktığı için acillik oldu. Bunun arkasında kim varsa cezalandırılmasını istiyorum. Şahıs, suçlamaları kabul etmiyor ama görüntüler ile her şey ortada. Onlara kolay ölüm olmasın. Benim çocuklarım işkence çekti onlarda çeksinler. Ben bu işin arkasında birilerinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir insan bu kadar rahat olamaz. Benim hakkımda her şeyi önceden biliyormuş. Buna birileri yardım ediyor. Arkasında kim varsa çıksın kendi söylesin ya da bir şekilde bu bulunacak. Benim çocuklarım daha geri gelmeyecek. Aynı şey onların da başına gelsin" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İntihar mı cinayet mi? Rojin Kabaiş’in Adli Tıp Raporu detayları ortaya çıktı!
ETİKETLER
#sivas
#cinayet
#katil
#Hüseyin Sönmez
#Melisa Şimşek
#Umutcan Şimşek
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.