Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut'a emanet etti. Başarılı teknik adam için kulüp tesislerinde Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'in de katılımıyla imza töreni düzenlendi.

EMRE BELÖZOĞLU GİDERKEN TÜM ALACAKLARINI BIRAKTI

İmza töreninde konuşan Başkan Rıza Perçin, Emre Belözoğlu'nun görevinden ayrılırken tüm alacaklarını bıraktığını belirterek, "Burada 1 yıldır emeği olan, gecesini gündüzüne katan Emre hocaya hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Giderken de gerekli alacaklarıyla ilgili hepsini bırakıp gitti. Hocamız duygusal anlamda ayrılmak istediğini söyledi. Biz de kendisine güvendiğimizi, takımı onunla kurduğumuzu söyledik. Ancak bir gün sonra tekrar görüşme talep etti. Gittiğimde herkesin ailesi var, herkesin çoluğu çocuğu var, herkesin bir onuru var. Orada hocamıza ailesine gelen mesajları gördüm. Mesajların hiçbirisi tanıdığımız kişilere ait değil, hepsi sahte hesap. Neler yazıldığını ben okurken utandım" ifadelerini kullandı.

"ARTIK ANTALYA'DA FUTBOL ANLAMINDA YENİDEN BAŞLIYORUZ"

Başkan Rıza Perçin, teknik direktör arayış sürecini ve Erol Bulut tercihini de detaylı şekilde anlattı. Perçin, "Geçen hafta Emre Belözoğlu hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hemen akabinde takımın bir kaptana ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Yönetim kurulu ve Antalya'da ileri gelenlerle yaptığımız toplantılarda görüştüğümüz isimler arasından Erol hocamızla ciddi şekilde ilgilenme kararı aldık. Cumartesi akşamı görüştük ve 15-20 dakika içinde anlaşmaya vardık. Hocamız 1-2 gündür idmanları kenardan izliyordu, takımla ilgili analizlerini yaptı ve bugün itibarıyla sahaya indi. Artık Antalya'da futbol anlamında yeniden başlıyoruz diyebiliriz. Hocamızın disiplini, bilgisi ve ekibiyle çok başarılı olacağına inanıyoruz. Taraftarımızla birlikte ayrışmadan daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

EROL BULUT: ANTALYASPOR'UN BAŞARISI İÇİN ELİMDEN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut da hedefleri ve planlarından bahsetti. Göreve gelmeden önce yönetimle telefonda anlaştıklarını dile getiren Bulut, "Antalyaspor'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bir şeyleri değiştirebileceğimize inandığımız için buradayız. Malatya, Alanya ve Gaziantep gibi kulüplerde zor şartlarda çalıştık ve Avrupa'ya gitmeyi başardık. Futbol sürekli değişiyor, biz de teknik direktörler olarak bu değişime ayak uydurmalıyız. Türkiye'de her kulübün sorunları var, bunları birlikte aşmamız gerekiyor. Yönetim, futbolcular, taraftar ve medya hep birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu.

"BENİM İÇİN YAŞ ÖNEMLİ DEĞİL, PERFORMANS ÖNEMLİ"

Performans odaklı bir anlayışla çalışacaklarını vurgulayan Bulut, "Benim için yaş önemli değil, performans önemli. Süreklilik istiyoruz, istikrarsızlık performansı düşürüyor. Kadroyu en iyi şekilde değerlendirip ocak ayına kadar en yüksek verimi almak istiyoruz. Hedeflerimiz olacak ama bunu şu anda açıklamayacağım. Kupa, her Anadolu takımı gibi bizim de hedefimiz. Avrupa'ya giden en kısa yol kupa" dedi.