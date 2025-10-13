Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Hyundai sağlık çalışanları kampanyası hangi modeller? Eğitim, Sağlık ve Hukuk çalışanlarına özel indirim

Hyundai Motor Türkiye, sağlık çalışanları, hakim, savcı, avukat ve öğretmenlere yönelik özel satış destek kampanyası başlatıyor. Heyecanlandıran Hyundai sağlık çalışanları kampanyası hangi modellerde geçerli olacak belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hyundai sağlık çalışanları kampanyası hangi modeller? Eğitim, Sağlık ve Hukuk çalışanlarına özel indirim
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 16:35

Motor Türkiye, sağlık çalışanları, hakim, savcı, avukat ve öğretmenlere yönelik özel satış kampanyası düzenlediğini duyurmasının ardından indirimi ne kadar merak edildi.

HYUNDAİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI KAMPANYASI HANGİ MODELLER?

Yapılan açıklamaya göre indirimin geçerli olacağı modeller Tucson 1.6 CRDI Elite 4X2 DCT ve Tucson 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 olacak. Her bir kişi sadece 1 araç için bu fırsattan yararlanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okulu ve özel okullarda aktif görev yapan öğretmenlerle üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışan akademisyenler de kampanyadan faydalanabilecek. Hak sahiplerine %2 oranında özel indirim sunuluyor

Hyundai sağlık çalışanları kampanyası hangi modeller? Eğitim, Sağlık ve Hukuk çalışanlarına özel indirim

HYUNDAİ SAĞLIK, EĞİTİM VE HUKUK ÇALIŞANLARINA İNDİRİM NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

Hyundai Motor Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayı boyunca sürecek kapsamında söz konusu meslek grubu çalışanları, belirli modellerde geçerli yüzde 2 indirimden faydalanabilecek. Kampanyadan Doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, eczacılar ve veterinerler gibi aktif sağlık çalışanları da yararlanabilecek. İndirimden Avukat, hakim, savcı, hukuk müşaviri, hukuk fakültesi öğretim üyesi gibi hukuk çalışanları ise adalet bakanlığına bağlı şekilde aktif çalıştığını ibraz ettiğinde yararlanabilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fiat Grande Panda Türkiye'ye ne zaman gelecek, ne kadar? Elektrikli aracın menzili ve fiyat listesi 2025
ETİKETLER
#kampanya
#öğretmenler
#hyundai
#sağlık çalışanları
#ındirim
#Hukuk Çalışanları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.