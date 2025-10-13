Hyundai sağlık çalışanları kampanyası hangi modeller? Eğitim, Sağlık ve Hukuk çalışanlarına özel indirim

Kategoriler
Hyundai Motor Türkiye, sağlık çalışanları, hakim, savcı, avukat ve öğretmenlere yönelik özel satış kampanyası düzenlediğini duyurmasının ardından sağlık çalışanları indirimi ne kadar merak edildi.
Yapılan açıklamaya göre indirimin geçerli olacağı modeller Tucson 1.6 CRDI Elite 4X2 DCT ve Tucson 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 olacak. Her bir kişi sadece 1 araç için bu fırsattan yararlanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okulu ve özel okullarda aktif görev yapan öğretmenlerle üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışan akademisyenler de kampanyadan faydalanabilecek. Hak sahiplerine %2 oranında özel indirim sunuluyor
Hyundai Motor Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayı boyunca sürecek kampanya kapsamında söz konusu meslek grubu çalışanları, belirli modellerde geçerli yüzde 2 indirimden faydalanabilecek. Kampanyadan Doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, eczacılar ve veterinerler gibi aktif sağlık çalışanları da yararlanabilecek. İndirimden Avukat, hakim, savcı, hukuk müşaviri, hukuk fakültesi öğretim üyesi gibi hukuk çalışanları ise adalet bakanlığına bağlı şekilde aktif çalıştığını ibraz ettiğinde yararlanabilecek.