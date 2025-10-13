Türk Yıldızları Kırklareli gösteri uçuşu ne zaman, nerede? 29 Ekim'e özel uçak gösterisi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Türk Yıldızları'nın 29 Ekim günü gösteri uçuşu yapacağını sosyal medya hesabından paylaştı. Heyecanla beklenen gösterinin nerede olacağı da duyuruldu.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Kırklareli'de gösteri uçuşu yapılacağını duyurdu. Sosyal medyada "29 Ekim Çarşamba günü saat 16.30’da Türk Yıldızları ile buluşuyoruz." ifadesi ile güzel haberi paylaştı. Türk Yıldızları 29 Ekim Çarşamba günü 16.30'da halkı selamlayacak.
Türk Yıldızları, 29 Ekim gösteri uçuşu 29 Ekim günü 16.30'da olurken Kırklareli Barajı'nda Devlet Su İşlerinin dinlenme tesislerinde gerçekleşecek. Binlerce kişi özel günde özel uçak gösterisi için bölgede olacak. Türk Yıldızları eşsiz gösterisi için bekleyiş devam ediyor.