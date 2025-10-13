Türk Yıldızları Kırklareli gösteri uçuşu ne zaman, nerede? 29 Ekim'e özel uçak gösterisi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Türk Yıldızları'nın 29 Ekim günü gösteri uçuşu yapacağını sosyal medya hesabından paylaştı. Heyecanla beklenen gösterinin nerede olacağı da duyuruldu.

TÜRK YILDIZLARI KIRKLARELİ GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN?

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Kırklareli'de gösteri uçuşu yapılacağını duyurdu. Sosyal medyada "29 Ekim Çarşamba günü saat 16.30’da Türk Yıldızları ile buluşuyoruz." ifadesi ile güzel haberi paylaştı. Türk Yıldızları 29 Ekim Çarşamba günü 16.30'da halkı selamlayacak.

TÜRK YILDIZLARI KIRKLARELİ GÖSTERİSİ NEREDE, SAAT KAÇTA?

Türk Yıldızları, 29 Ekim gösteri uçuşu 29 Ekim günü 16.30'da olurken Kırklareli Barajı'nda Devlet Su İşlerinin dinlenme tesislerinde gerçekleşecek. Binlerce kişi özel günde özel uçak gösterisi için bölgede olacak. Türk Yıldızları eşsiz gösterisi için bekleyiş devam ediyor.

https://x.com/derya39bulut/status/1977645515983683785