Savunma Teknolojileri
Milli gurur SOM-J füzesi hedefi 12'den vurdu

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli seyir füzesi SOM-J'nin yakın uçuş ve radar sistemlerinden kaçınma kabiliyetlerinin test edildiği bir video paylaşıldı. Bakan Mehmet Fatih Kacır, testin Türkiye'nin ileri mühendislik seviyesinin ulaştığı noktayı gözler önüne serdiğini vurguladı.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen milli SOM-J'nin yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testi görüntüleri yayınlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SOM-J seyir füzesine dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kacır, SOM-J'nin savunma, radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik zorlayıcı manevra ve satha çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde kendini başarıyla kanıtladığını açıkladı.

Milli gurur SOM-J füzesi hedefi 12'den vurdu

BAKAN KACIR: SOM-J FÜZESİ KENDİNİ KANITLADI

Emeği geçen tüm paydaşları tebrik eden Kacır, yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde SOM-J'nin kendini kanıtladığı bilgisini paylaştı. Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TÜBİTAK SAGE'de geliştirdiğimiz SOM-J seyir füzesi, ileri mühendislik seviyemizin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Savunma ve radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik zorlayıcı manevra ve satha çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde SOM-J kendini kanıtladı.

Milli gurur SOM-J füzesi hedefi 12'den vurdu

Satha çok yakın uçuş, atış sonrası kontrol edilebilme, su üstü hedefe karşı tam angajman. Gökyüzüne başarıyla attığımız her imza, yarının tam bağımsız ve lider Türkiye'sine giden bir yol. Emeği geçen tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum."

#tübi̇tak sage
#milli savunma bakanlığı
#seyir füzesi
#Som-j
#Radar Sistemi
#Atış Testi
#Savunma Teknolojileri
