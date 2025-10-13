Türkiye Gürcistan maç kadrosu! A Milli Takım'ın Gürcistan karşısında ilk 11'i

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşmalar bütün heyecanıyla devam ediyor. İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile birlikte E Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız 14 Ekim 2025 Salı günü Gürcistan ile Kocaeli'nde karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar deplasmanda oynanan karşılaşmada 3-2 galibiyet ile ayrılmıştı.

A Milli Takım, Kocaeli'nde de oynanacak olan mücadelede galibiyet alırsa gruplardan ikinci olarak çıkmayı garantileyecek. Ay-Yıldızlılar gruplardan ikinci olarak çıkarsa play-off oynamaya hak kazanacak. Vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen Türkiye - Gürcistan maçının kadrosu, muhtemel ilk 11'leri ise gündem oldu.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Bulgaristan - Türkiye müsabakasında yaşadığı sakatlıktan dolayı Gürcistan maçının aday kadrosundan çıkarıldı. Milli futbolcunun sol ayak bileğinde sakatlık yaşadığı belirtildi. Milli kaleci Berke Özer'in ise kamptan izinsiz ayrıldığı için kadrodan çıkarıldığı yerine Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer'in aday kadroya çağırıldığı duyuruldu.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MUHTEMEL İLK 11

Türkiye - Gürcistan maçında milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın tekrardan ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Barış Alper Yılmaz, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanan Bulgaristan karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giymemişti.

A Milli Takım'ın Gürcistan maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Barış Alper, Kenan, Kerem

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Kvirkvelia, Lochoshvili, Kiteishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Mikautadze

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI HAKEMİ KİM?

A Milli Takım'ın Gürcistan ile 14 Ekim 2025 Salı günü oynayacağı karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetecek. Radu Chinguleac ve Ovidiu Artene'nin yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antrei Chivulete olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Catalin Popa'nın oturacağı duyuruldu.