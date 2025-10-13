Fiat Grande Panda Türkiye'ye ne zaman gelecek, ne kadar? Elektrikli aracın menzili ve fiyat listesi 2025

Kategoriler
Fiat'ın yeni küresel modeli Grande Panda'nın, elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle yaz aylarında Türkiye'de satışa çıkması bekleniyordu. Belirlenen Türkiye fiyatı sonrası fiyat listesi 2025 yeniden gündeme yerleşti.
Merakla beklenen yeni aracın lansmanına özel fiyatı 1 milyon 399 bin 900 TL olarak belirlendi. La Prime paketi satışa sunulurken Türkiye'deki en ucuz elektrikli araçlardan biri olarak kayıtlara geçiyor. Türkiye'ye gelen aracın hibrit versiyonu daha sonra gelecek.
Heyecanla satışa sunulması beklenen yeni elektrikli aracın Türkiye fiyatı duyuruldu. Fiat Grande Panda satış fiyatı lansmana özel 1 milyon 399 bin 900 TL olarak satışa çıkacak.
Genel Ölçüler:
Yükseklik: 1,57 m
Genişlik: 1,76 m (aynalar olmadan)
Uzunluk: 3,99 m
Kapasite: 5 kişi
Elektrikli Versiyon (EV):
Batarya: 44 kWh
Elektrik motoru: 83 kW (113 HP)
Maksimum hız: 132 km/s
Hızlanma: 0-50 km/s 4,2 sn, 0-100 km/s 11 sn
Menzil: 320 km (WLTP kombine)
AC şarj: Ön tarafta 7 kW, 4 saat 20 dakikada %20-80
Arka 11 kW şarj portu: %20-80 şarj süresi 2 saat 50 dakika
DC hızlı şarj: 100 kW, 27 dakikada tam şarj
Hibrit Versiyon (HEV):
Motor: Turbo 1.2 litre, 3 silindir
Elektrik motoru: 21 kW
Batarya: 48 volt Li-ion
Şanzıman: 6 vitesli elektrikli çift kavramalı (eDCT)
Güç: 100 HP
Enerji geri kazanımı: Frenleme sırasında
Donanım ve Teknoloji Özellikleri:
POP donanım seviyesinde: ADAS, manuel klima, 10" gösterge paneli, otomatik eDCT, Elektrikli Park Freni
Akıllı telefon bağlantısı için özel istasyon
NFC teknolojisiyle Autolaunch
Grande Panda La Prima ve RED (EV) / POP, ICON ve LA PRIMA (HEV) donanım seçenekleri
Tasarım ve Diğer Özellikler:
PXL LED farlar
Hafif kabartmalı “PANDA” ve “Fiat” yazıları
7 farklı renk seçeneği
Sürdürülebilir malzemeler: geri dönüştürülmüş karton/plastik parçalar
La Prima versiyonda BAMBOX Bamboo Fiber Tex gösterge paneli