Fiat Grande Panda Türkiye'ye ne zaman gelecek, ne kadar? Elektrikli aracın menzili ve fiyat listesi 2025

Fiat'ın yeni küresel modeli Grande Panda'nın, elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle yaz aylarında Türkiye'de satışa çıkması bekleniyordu. Belirlenen Türkiye fiyatı sonrası fiyat listesi 2025 yeniden gündeme yerleşti.

FİAT GRANDE PANDA TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Merakla beklenen yeni aracın lansmanına özel fiyatı 1 milyon 399 bin 900 TL olarak belirlendi. La Prime paketi satışa sunulurken Türkiye'deki en ucuz elektrikli araçlardan biri olarak kayıtlara geçiyor. Türkiye'ye gelen aracın hibrit versiyonu daha sonra gelecek.

FİAT GRANDE PANDA TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ 2025

Heyecanla satışa sunulması beklenen yeni elektrikli aracın Türkiye fiyatı duyuruldu. Fiat Grande Panda satış fiyatı lansmana özel 1 milyon 399 bin 900 TL olarak satışa çıkacak.

FİAT GRANDE PANDA ÖZELLİKLERİ VE MENZİLİ

Genel Ölçüler:

Yükseklik: 1,57 m

Genişlik: 1,76 m (aynalar olmadan)

Uzunluk: 3,99 m

Kapasite: 5 kişi

Elektrikli Versiyon (EV):

Batarya: 44 kWh

Elektrik motoru: 83 kW (113 HP)

Maksimum hız: 132 km/s

Hızlanma: 0-50 km/s 4,2 sn, 0-100 km/s 11 sn

Menzil: 320 km (WLTP kombine)

AC şarj: Ön tarafta 7 kW, 4 saat 20 dakikada %20-80

Arka 11 kW şarj portu: %20-80 şarj süresi 2 saat 50 dakika

DC hızlı şarj: 100 kW, 27 dakikada tam şarj

Hibrit Versiyon (HEV):

Motor: Turbo 1.2 litre, 3 silindir

Elektrik motoru: 21 kW

Batarya: 48 volt Li-ion

Şanzıman: 6 vitesli elektrikli çift kavramalı (eDCT)

Güç: 100 HP

Enerji geri kazanımı: Frenleme sırasında

Donanım ve Teknoloji Özellikleri:

POP donanım seviyesinde: ADAS, manuel klima, 10" gösterge paneli, otomatik eDCT, Elektrikli Park Freni

Akıllı telefon bağlantısı için özel istasyon

NFC teknolojisiyle Autolaunch

Grande Panda La Prima ve RED (EV) / POP, ICON ve LA PRIMA (HEV) donanım seçenekleri

Tasarım ve Diğer Özellikler:

PXL LED farlar

Hafif kabartmalı “PANDA” ve “Fiat” yazıları

7 farklı renk seçeneği

Sürdürülebilir malzemeler: geri dönüştürülmüş karton/plastik parçalar

La Prima versiyonda BAMBOX Bamboo Fiber Tex gösterge paneli