Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Fiat Grande Panda Türkiye'ye ne zaman gelecek, ne kadar? Elektrikli aracın menzili ve fiyat listesi 2025

Fiat Grande Panda Türkiye fiyatı belli oldu. Aracı inceleyenler ve beğenenler ise Fiat Grande Panda Türkiye'ye ne zaman gelecek araştırmasına başladı. Elektrikli yeni aracın menzili ve fiyat listesi de dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 14:12

Fiat'ın yeni küresel modeli Grande Panda'nın, elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle yaz aylarında Türkiye'de satışa çıkması bekleniyordu. Belirlenen Türkiye fiyatı sonrası fiyat listesi 2025 yeniden gündeme yerleşti.

FİAT GRANDE PANDA TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Merakla beklenen yeni aracın lansmanına özel fiyatı 1 milyon 399 bin 900 TL olarak belirlendi. La Prime paketi satışa sunulurken Türkiye'deki en ucuz elektrikli araçlardan biri olarak kayıtlara geçiyor. Türkiye'ye gelen aracın hibrit versiyonu daha sonra gelecek.

Fiat Grande Panda Türkiye'ye ne zaman gelecek, ne kadar? Elektrikli aracın menzili ve fiyat listesi 2025

FİAT GRANDE PANDA TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ 2025

Heyecanla satışa sunulması beklenen yeni elektrikli aracın Türkiye fiyatı duyuruldu. Fiat Grande Panda satış fiyatı lansmana özel 1 milyon 399 bin 900 TL olarak satışa çıkacak.

FİAT GRANDE PANDA ÖZELLİKLERİ VE MENZİLİ

Genel Ölçüler:

Yükseklik: 1,57 m

Genişlik: 1,76 m (aynalar olmadan)

Uzunluk: 3,99 m

Kapasite: 5 kişi

Elektrikli Versiyon (EV):

Batarya: 44 kWh

Elektrik motoru: 83 kW (113 HP)

Maksimum hız: 132 km/s

Hızlanma: 0-50 km/s 4,2 sn, 0-100 km/s 11 sn

Menzil: 320 km (WLTP kombine)

AC şarj: Ön tarafta 7 kW, 4 saat 20 dakikada %20-80

Arka 11 kW şarj portu: %20-80 şarj süresi 2 saat 50 dakika

DC hızlı şarj: 100 kW, 27 dakikada tam şarj

Fiat Grande Panda Türkiye'ye ne zaman gelecek, ne kadar? Elektrikli aracın menzili ve fiyat listesi 2025

Hibrit Versiyon ():

Motor: Turbo 1.2 litre, 3 silindir

Elektrik motoru: 21 kW

Batarya: 48 volt Li-ion

Şanzıman: 6 vitesli elektrikli çift kavramalı (eDCT)

Güç: 100 HP

Enerji geri kazanımı: Frenleme sırasında

Donanım ve Teknoloji Özellikleri:

POP donanım seviyesinde: ADAS, manuel klima, 10" gösterge paneli, otomatik eDCT, Elektrikli Park Freni

Akıllı telefon bağlantısı için özel istasyon

NFC teknolojisiyle Autolaunch

Grande Panda La Prima ve RED (EV) / POP, ICON ve LA PRIMA (HEV) donanım seçenekleri

Tasarım ve Diğer Özellikler:

PXL LED farlar

Hafif kabartmalı “PANDA” ve “Fiat” yazıları

7 farklı renk seçeneği

Sürdürülebilir malzemeler: geri dönüştürülmüş karton/plastik parçalar

La Prima versiyonda BAMBOX Bamboo Fiber Tex gösterge paneli

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fiat Grande Panda Türkiye fiyatı belli oldu: En ucuz elektrikli otomobiller arasında
ETİKETLER
#elektrikli araç
#hibrit araç
#Hev
#Ev Teknolojisi
#Fiat Grande Panda
#Türkiye Fiyatı
#La Prima
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.