2025 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu!

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında 2025 Nobel Ekonomi Ödülü sahipleri duyuruldu. Açıklamaya göre Joel Mokyr, "teknolojik gelişmeler yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını belirlemesi" nedeniyle ödüle değer görülürken Philippe Aghion ve Peter Howitt ise "yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisine katkıları" dolayısıyla ödülün diğer sahipleri oldu.

GEÇEN YIL ÖDÜL ACEMOĞLU'NA GİTMİŞTİ

2024 Nobel Ekonomi Ödülü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine dair çalışmalarıyla Türk Profesör Daron Acemoğlu ile İngiliz ekonomistler Simon Johnson ve James Robinson'a verilmişti.

NOBEL ÖDÜLÜ NEDİR?

Alfred Nobel'in vasiyetiyle kurulan Nobel Vakfı tarafından verilen ödüller, insanlığa katkı sağlayan kişi ve kurumları onurlandırıyor.