Emekli banka promosyonları tek tek belli oldu! SSK, Bağ-Kur en yüksek ve en düşük emekli promosyonu veren bankalar hangileri? (güncel)

Emekli banka promosyonu kampanyaları, Ocak ayı itibarıyla güncellenmeye başladı. SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerine yapılan zam oranı 12,19 olurken en düşük emekli maaşı ise ise yüzde 18.48 oranında zamlandı. Memur emeklileri ise (4C) yüzde 18.6 zam aldı. Ocak-Temmuz ayındaki zamlı maaşların belli olmasıyla beraber bankalar yeni promosyon kampanyalarını tek tek duyurdu. Emekli banka promosyonu ödemeleri 12 bin lira ile 31 bin lira arasında farklılık gösteriyor. Emekliler 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü vererek promosyon ödemelerinden yararlanabilir. Peki 2026 Ocak’ta en yüksek banka promosyonu veren bankalar hangileri? İşte, Ocak ayı itibariyle bankaların verdiği güncel promosyonlar…

Emekli banka promosyonları tek tek belli oldu! SSK, Bağ-Kur en yüksek ve en düşük emekli promosyonu veren bankalar hangileri? (güncel)
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 12:03

Emekli banka promosyonları maaş zammıyla beraber güncelleniyor. Promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyenler ise banka araştırmalarına şimdiden başladı. Emekli maaşı taşıma işlemleri, şubeler üzerinden internet bankacılığı aracılığıyla ve diğer birçok yöntemle gerçekleştirilebiliyor. Maaşını daha önce promosyon ödemesinden yararlanmak amacıyla farklı bir bankaya taşıyan emekliler ise cayma bedelini ödeyerek farklı bankalardan promosyon ödemesi alabilecek. İş Bankası, ING Bank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Garanti Bankası, Akbank, QNB, Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, Şekerbank, Albaraka Türk ve Denizbank güncel promosyon kampanyalarını açıkladı. İşte, yeni promosyon kampanyaları 2026…

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI 2026 OCAK NE KADAR OLDU?

Emekli banka promosyonları, yeni yıl ile birlikte bazı bankalar tarafından güncellendi. SSK ve Bağ-Kur aylıklarına yüzde 12,19 zam yapılırken memur emeklileri ise Ocak ayında yüzde 18.6 zam aldı.

En düşük emekli aylığı için yeni düzenleme yapılarak zam oranı yüzde 18.48 seviyesine çekilerek 20 bin lira sınırının üzerine çıkarıldı. Maaşlarla beraber promosyon kampanyalarına olan ilgi de arttı.

Promosyon ödemeleri 12 bin lira ila 31 bin arasında değişiyor. Nakit promosyon ödemelerinin yanı sıra nakit avans seçeneği, kredi desteğiyle beraber emeklilere sunulan kampanyalar genişletildi. Promosyon ödemeleri ek avantajlarla beraber 60 bin liraya kadar ulaşıyor.

Emekli banka promosyonları tek tek belli oldu! SSK, Bağ-Kur en yüksek ve en düşük emekli promosyonu veren bankalar hangileri? (güncel)

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Banka promosyonları, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaş tutarına göre belirleniyor. Maaşı yüksek olanlara daha fazla promosyon ödemesi yapılıyor.

Türkiye İş Bankası maaşını 3 yıl boyunca kendi bankalarından alma taahhüdü veren emeklilere 24 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapıyor.

ING Bank’ta promosyon kampanyasını güncellerken 28 bin liraya kadar ulaştı. Kamu bankalarından olan Vakıfbank’ta ise promosyon tutarı 30 bin lira oldu.

Vakıf Katılım Bankası’nda promosyon ödemeleri 18 bin 500 lira olurken Garanti BBVA ise 25 bin lira promosyon tutarı sağlıyor.

Akbank 30 bin lira, QNB Finansbank 31 bin lira Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Halkbank ise 12 bin lira promosyon veriyor.

TEB 21 bin liraya kadar promosyon fırsatı sunarken Şekerbank ise promosyon miktarını güncelleyerek 27 bin liraya yükseltti. Albaraka Türk 25 bin lira, Denizbank ise 27 bin promosyon veriyor.

Emekli banka promosyonları tek tek belli oldu! SSK, Bağ-Kur en yüksek ve en düşük emekli promosyonu veren bankalar hangileri? (güncel)

EMEKLİ PROMOSYON SÜRESİ DOLMAYANLAR DİKKAT

Mevcut süresi dolmadan yeni promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyenler ise taahhüt süresi dolmadan promosyonunu başka bir bankaya taşıyabiliyor. Bu durumda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri alınan promosyonun kalan süreye karşılık gelen kısmını geri iade ederek yeni promosyon ödemesinden yararlanabilir. Emekliler promosyon yenilemesini ilgili bankanın şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilir.

