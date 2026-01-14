Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi hesaplaması

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yanı sıra birçok hak sahibi, 2026 yılında emekli bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Geçtiğimiz yıl 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi bu yıl artış gösterecek. Memur, emekli, asgari ücret ve sosyal ödemeler artarken hak sahipleri şimdiden bayram ikramiyesine odaklandı. Bayram bu yıl Mart ayına denk gelirken yeni bayram ikramiyesi için yapılan hesaplama dikkat çekti. Emeklilerle beraber dul ve yetim maaşı alanlarda hisse oranına göre ödeme alacak. Yaşlılık maaşı alanlar, iş göremezlik geliri bulunanlar, gaziler ve şampiyon sporcularla beraber şartları sağlayanlar emekli ikramiyesinden faydalanacak. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak? İşte, emekli bayram ikramiyesi zammı hesaplaması…

4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi hesaplaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.01.2026
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
14.01.2026
saat ikonu 15:04

Geçtiğimiz yıl emeklilere iki bayramda toplam 8 bin lira ikramiye ödemesi gerçekleşti. Bu yıl emeklilere gelen zam oranı yüzde 12.18 olurken milyonlarca emekli bayram ikramiyesi zammına odaklandı. Bayram ikramiyesi adı altında yapılan ikramiye ödemelerinden emeklilerin yanı sıra güvenlik korucuları, şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören vatandaşlarda faydalanabilecek. 4 bin lira olarak ödenen 4A, 4B, 4C bayram ikramiyesi yeni yılla beraber zamlanacak. Zam senaryolarına göre emekliler için yeni hesaplamalar yapıldı. Banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmiyor. Dul ve yetim maaşı alanlara ise %25,50 ve 75 oranında hisse olarak ödeme yapılacak. Peki 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak? İşte, bayram ikramiyesi zammı son gelişmeler…

4A, 4B, 4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri her emekliye aynı olacak şekilde hesaplara yatırılıyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi ödemeleri için kulislerde konuşulan rakamlar belli oldu.

Emekli bayram ikramiyesi hesaplaması için üç farklı senaryo ön plana çıkıyor. SSK, Bağ-Kur emeklileri bu yıl yüzde 12,8 artış gösterdi. En düşük emekli maaşına yapılan zam ise ek düzenlemeyle beraber yüzde 18.48 oldu.

İlk senaryoda emeklilere yapılan zam oranı öne çıkarken 4 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi 12,8 zamlanması durumunda 512 lira yükselecek ve yaklaşık 4.500 lira olacak. İkinci zam senaryosunda ise en düşük emekli maaşına yapılan artış, ikramiyelerde de geçerli olacağı konuşuluyor. Bu durumda ise mevcut ikramiye 740 lira zamlanarak yaklaşık 4 bin 700 liraya ulaşacak.

Geçtiğimiz yılda emekli bayram ikramiyeleri yüzde 33’lük artışın ardından 4 bin liraya ulaşmıştı. Bu yılda benzer şekilde enflasyonun üzerinde bir artış olması durumunda 1.320 lira zamlanacak ve 5 bin 320 lira seviyesine çıkacak.

4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi hesaplaması

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA HİSSE ORANINDA ÖDENECEK

Dul ve yetim maaşı alanlarda bayram ikramiyelerinden yararlanabiliyor. Hisse oranına göre %25, 50 ve 70 olarak ödemeler gerçekleştiriliyor.

Örneğin bayram ikramiyesinin yeni yılda 5 bin lira olması durumunda ölüm aylığı olarak yüzde 25 oranında dul ve yetim maaşı alanlara 1.250 lira ikramiye alacak.

Yüzde 50 oranında dul maaşı alanlar ise 2.500 lira ödenirken yüzde 75 hisse oranında ödeme alanlar ise 3.750 TL ikramiye alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

YAŞLILIK MAAŞI ALANLAR,

VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI ALANLAR,

MALULLÜK AYLIĞI ALANLAR,

ÖLÜM AYLIĞI ALANLAR,

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLAR,

ŞEHİT YAKINLARI,

GAZİLER,

MUHARİP GAZİLER,

GÜVENLİK KORUCULARI,

ŞAMPİYON SPORCULAR,

TERÖRDEN ZARAR GÖREN SİVİLLER.

4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi hesaplaması

İKRAMİYELER BAYRAMDAN 1 HAFTA ÖNCE YATIRILACAK

Emekli bayram ikramiyeleri genellikle bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılıyor. SGK tarafından tahsis numarasına göre ödeme takvimi duyuruluyor. 2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart’ta başlayacak ikramiye ödemelerinin 16 Mart tarihinden itibaren yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı ise bu yıl 27 Mayıs’ta başlayacak. Bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihlerinde yatırılması bekleniyor.

#Ekonomi
