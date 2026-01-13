Menü Kapat
Elon Musk'tan Apple-Google ortaklığına zehir zemberek sözler

Apple, yapay zeka özelliklerini güçlendirmek için Google ile iş birliği yaptığını resmen duyurdu. Çok yıllı anlaşma kapsamında Apple, Google'ın Gemini modellerini ve bulut teknolojisini kullanacak.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 12:02

Teknoloji şirketi Apple, kullanıcılarına sunduğu sesli asistan hizmeti Siri gibi kilit özellikleri güçlendirmek için ezeli rakibi ve aynı zamanda uzun süreli iş ortağı Google ile el sıkıştı. İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, "Titiz bir değerlendirmenin ardından, Google'ın teknolojisinin Apple Temel Modelleri için en yetkin altyapıyı sağladığına karar verdik" denildi.

"Google'ın teknolojisinin kullanıcıları için sunacağı yenilikçi deneyimler konusunda heyecanlı olduklarını" ifade eden Apple, sözleşmenin mali boyutu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak TechCrunch'ın haberine göre, Apple'ın Google'ın yapay zeka teknolojilerine erişim sağlamak amacıyla yaklaşık 1 milyar dolar ödeyeceği öne sürülüyor.

Ayrıca anlaşmanın, OpenAI ve Anthropic gibi rakiplerin teknolojilerinin test edilmesinin ardından gerçekleştiği de sızan bilgiler arasında. Google - Apple arasındaki ortaklığa ünlü iş insanı Elon Musk ise çok sert tepki gösterdi.

Elon Musk'tan Apple-Google ortaklığına zehir zemberek sözler

ELON MUSK: MANTIKSIZ BİR GÜÇ YOĞUNLAŞMASI

Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda anlaşmayı "Google için mantıksız bir güç yoğunlaşması" olarak nitelendirdi: "Android ve Chrome'a da sahip oldukları göz önüne alındığında, bu Google için mantıksız bir güç yoğunlaşması gibi görünüyor."

https://x.com/elonmusk/status/2010785742427979894?s=20

APPLE, GEMİNİ VE BULUT TEKNOLOJİLERİNİ KULLANACAK

Çok yıllı anlaşma kapsamında Apple, gelecekteki temel modellerinde Google'ın Gemini sürümünden ve bulut altyapısından faydalanacak. Öte yandan konuya yakın bir kaynağa göre anlaşma münhasırlık içermiyor. Yani Apple gelecekte başka ortaklıklar da kurabilir.

iPhone üreticisi, özellikle sesli asistanı Siri'nin rakiplerinin gerisinde kaldığı yönündeki eleştirilerin odağındaydı. Her ne kadar şirket, 2024 yılında "Apple Intelligence"ın ilk sürümlerini yayınlayarak fotoğraf arama ve bildirim özetleme gibi işlevler sunsa da ChatGPT veya Gemini gibi gelişmiş bir uygulamayı hayata geçirememişti.

Elon Musk'tan Apple-Google ortaklığına zehir zemberek sözler

Gizlilik konusundaki hassasiyetiyle bilinen Apple, işlemlerin büyük kısmının cihaz üzerinde veya sıkı kontrol edilen altyapılarda gerçekleştiğini vurguluyor. Teknoloji devi, Google ile yapılan iş birliği süresince de aynı gizlilik standartlarını koruyacağının altını çiziyor.

Anlaşma, Google'ın birden fazla antitröst davasıyla boğuştuğu bir dönemde geldi. Hatırlanacağı üzere, Ağustos 2024'te Amerika'da bir federal yargıç, Google'ın arama motorunu varsayılan yapmak için Apple gibi şirketlere ödeme yaparak çevrim içi arama pazarında yasa dışı bir tekel oluşturduğuna hükmetmişti.

Google'ın 2021-2022 yılları arasında varsayılan arama motoru konumunu korumak için Apple'a yaklaşık 38 milyar dolar ödediği ortaya çıkmıştı. Yargıç Amit Mehta, Aralık 2025'te davanın nihai çözüm önerilerini açıklamış ve Google'ın Apple ile yaptığı gibi münhasır ve varsayılan anlaşmalar yapmasını yasaklamıştı.

Elon Musk'tan Apple-Google ortaklığına zehir zemberek sözler

SİRİ İÇİN BEKLENEN GÜNCELLEME YOLDA

Bununla birlikte Apple "daha kişiselleştirilmiş Siri" asistanının çıkışını birkaç kez ertelemişti. Ancak TechCrunch'a konuşan bir sözcü, beklenen güncellemenin nihayet bu yıl geleceğini doğruladı. Yenilenen Siri'nin bahar aylarında kullanıma sunulacağı öngörülüyor.

15 yaş altına yapay zeka yasağı geliyor: Siber Güvenlik Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı harekete geçti
ETİKETLER
#Teknoloji
