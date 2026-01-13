15 yaş altına yapay zeka yasağı geliyor: Siber Güvenlik Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı harekete geçti

Hükümet çocukların çevrim içi ortamda güvenliğini sağlamak amacıyla hummalı bir çalışma yürüterek hem sosyal medyaya hem de yapay zekaya sınırlama getirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini içeren torba yasa teklifini ay sonunda TBMM'de ilgili komisyona sevk edeceklerini açıkladı.

Sosyal medya platformlarının çocukları ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermemeleri gerektiğini belirten Göktaş, "Bu duruma seyirci kalamayız. Biz 1,5 senedir bu konuya çalışıyoruz. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi aileler ve bizzat çocuklarımız ile bu konuda çalışmalar yürüttük" diyerek yeni düzenlemeyi duyurdu.

YAPAY ZEKAYA DA YAŞ SINIRI GELİYOR

Yetkililer sosyal medyadan sonra yapay zekaya da 'çocuk' sınırı getirmek için düğmeye bastı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yürütülen yeni çalışma kapsamında 15 yaş altındaki kullanıcıların yapay zeka uygulamalarına erişiminin sınırlandırılması hedefleniyor.

Düzenleme doğrultusunda Türkiye'de veri merkezi kapasitesinin ve bilişim altyapısının güçlendirilmesi, yapay zeka alanında politika önerilerinin geliştirilmesi, belgelendirme ve yetkilendirmeye dair yeni kuralların da hayata geçirilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde kurulan Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı koordinasyonunda çalışma yapılıyor.

ETİK İLKELERE UYGUNLUK SAĞLANACAK

Amaç, yapay zekâ teknolojilerinin güvenilir, denetlenebilir ve etik ilkelere uygun şekilde geliştirilmesi ve kullanılması. Kişilik haklarını ihlal eden, itibar zedeleyen ve mağduriyete sebep olan yapay zekâ içeriklerine yönelik cezai yaptırımların artırılması da düzenlemenin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

GERÇEK HAYATTA SUÇ OLAN YAPAY ZEKADA DA SUÇ SAYILACAK

Son aylarda bazı öğrencilerin, arkadaşlarının fotoğraflarını yapay zekâ kullanarak müstehcen içeriklere dönüştürdüğü vakalar kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Kahramanmaraş’ta bir lisede kız öğrencilerin fotoğraflarını yapay zekâ aracılığıyla müstehcen hâle getiren iki erkek öğrencinin tutuklanması, konunun ciddiyetini gözler önüne seren örneklerden biri oldu.

Hazırlanan düzenlemeyle, gerçek hayatta suç sayılan fiillerin yapay zekâ aracılığıyla işlenmesi hâlinin de açıkça suç kapsamına alınması netleştirilecek. Yapay zekâ kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık, hakaret, kişilik haklarına saldırı ve terör propagandası gibi eylemlerin tamamı cezai yaptırıma tabi olacak. Böylece özellikle çocukların yapay zekâ yoluyla zarar görmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Gelişen teknolojik koşullara uygun bir dijital kanun hazırlığına zemin oluşturması beklenen bu düzenlemeyle birlikte, dijital ortama yüklenen her içeriğin belirli bir denetim sürecinden geçmesini sağlayacak bir mekanizma kurulacak. Hukuki düzenlemeler çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumada temel bir dayanak oluştururken, bu sürecin etkin eğitim programları, bilinçlendirme çalışmaları, sektör paydaşları arasındaki işbirliği ve uluslararası işbirliğiyle desteklenmesi hedefleniyor.

BAKAN GÖKTAŞ AVUSTRALYA ÖRNEĞİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Çocukları internet ortamında özellikle de sosyal medya platformlarında ortaya çıkan ve yapay zekayla beraber giderek artan risklere karşı korumak için adım atan ülkelerin başında Avustralya geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da yaş sınırıyla ilgili açıklamasında, birçok ülkenin çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için tedbirler aldığını, Avustralya'nın 16 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasakladığını hatırlattı.

Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi popüler dijital platformları bünyesinde barındıran ABD'li teknoloji devi Meta, Avustralya'daki söz konusu yasağın devreye girmesinin ardından şimdiye kadar yaklaşık 550 bin hesabı devre dışı bıraktı. Instagram'dan yaklaşık 330 bin, Facebook'tan 173 bin, Threads'ten de 39 bin profil 4-11 Aralık 2025 tarihlerinde kapatıldı.