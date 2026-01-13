Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

15 yaş altına yapay zeka yasağı geliyor: Siber Güvenlik Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı harekete geçti

Çocuklara sosyal medya yasağından sonra yapay zeka sınırlaması da geliyor. Siber Güvenlik Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonuyla yapılacak düzenleme kapsamında 15 yaş altındakilerin yapay zeka uygulamalarına erişiminin kısıtlanması planlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 11:39

Hükümet çocukların çevrim içi ortamda güvenliğini sağlamak amacıyla hummalı bir çalışma yürüterek hem sosyal medyaya hem de yapay zekaya sınırlama getirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini içeren torba yasa teklifini ay sonunda TBMM'de ilgili komisyona sevk edeceklerini açıkladı.

Sosyal medya platformlarının çocukları ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermemeleri gerektiğini belirten Göktaş, "Bu duruma seyirci kalamayız. Biz 1,5 senedir bu konuya çalışıyoruz. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi aileler ve bizzat çocuklarımız ile bu konuda çalışmalar yürüttük" diyerek yeni düzenlemeyi duyurdu.

15 yaş altına yapay zeka yasağı geliyor: Siber Güvenlik Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı harekete geçti

YAPAY ZEKAYA DA YAŞ SINIRI GELİYOR

Yetkililer sosyal medyadan sonra yapay zekaya da 'çocuk' sınırı getirmek için düğmeye bastı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yürütülen yeni çalışma kapsamında 15 yaş altındaki kullanıcıların yapay zeka uygulamalarına erişiminin sınırlandırılması hedefleniyor.

Düzenleme doğrultusunda Türkiye'de veri merkezi kapasitesinin ve bilişim altyapısının güçlendirilmesi, yapay zeka alanında politika önerilerinin geliştirilmesi, belgelendirme ve yetkilendirmeye dair yeni kuralların da hayata geçirilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde kurulan Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı koordinasyonunda çalışma yapılıyor.

15 yaş altına yapay zeka yasağı geliyor: Siber Güvenlik Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı harekete geçti

ETİK İLKELERE UYGUNLUK SAĞLANACAK

Amaç, yapay zekâ teknolojilerinin güvenilir, denetlenebilir ve etik ilkelere uygun şekilde geliştirilmesi ve kullanılması. Kişilik haklarını ihlal eden, itibar zedeleyen ve mağduriyete sebep olan yapay zekâ içeriklerine yönelik cezai yaptırımların artırılması da düzenlemenin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

15 yaş altına yapay zeka yasağı geliyor: Siber Güvenlik Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı harekete geçti

GERÇEK HAYATTA SUÇ OLAN YAPAY ZEKADA DA SUÇ SAYILACAK

Son aylarda bazı öğrencilerin, arkadaşlarının fotoğraflarını yapay zekâ kullanarak müstehcen içeriklere dönüştürdüğü vakalar kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Kahramanmaraş’ta bir lisede kız öğrencilerin fotoğraflarını yapay zekâ aracılığıyla müstehcen hâle getiren iki erkek öğrencinin tutuklanması, konunun ciddiyetini gözler önüne seren örneklerden biri oldu.

Hazırlanan düzenlemeyle, gerçek hayatta suç sayılan fiillerin yapay zekâ aracılığıyla işlenmesi hâlinin de açıkça suç kapsamına alınması netleştirilecek. Yapay zekâ kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık, hakaret, kişilik haklarına saldırı ve terör propagandası gibi eylemlerin tamamı cezai yaptırıma tabi olacak. Böylece özellikle çocukların yapay zekâ yoluyla zarar görmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

15 yaş altına yapay zeka yasağı geliyor: Siber Güvenlik Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı harekete geçti

Gelişen teknolojik koşullara uygun bir dijital kanun hazırlığına zemin oluşturması beklenen bu düzenlemeyle birlikte, dijital ortama yüklenen her içeriğin belirli bir denetim sürecinden geçmesini sağlayacak bir mekanizma kurulacak. Hukuki düzenlemeler çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumada temel bir dayanak oluştururken, bu sürecin etkin eğitim programları, bilinçlendirme çalışmaları, sektör paydaşları arasındaki işbirliği ve uluslararası işbirliğiyle desteklenmesi hedefleniyor.

15 yaş altına yapay zeka yasağı geliyor: Siber Güvenlik Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı harekete geçti

BAKAN GÖKTAŞ AVUSTRALYA ÖRNEĞİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Çocukları internet ortamında özellikle de sosyal medya platformlarında ortaya çıkan ve yapay zekayla beraber giderek artan risklere karşı korumak için adım atan ülkelerin başında Avustralya geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da yaş sınırıyla ilgili açıklamasında, birçok ülkenin çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için tedbirler aldığını, Avustralya'nın 16 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasakladığını hatırlattı.

Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi popüler dijital platformları bünyesinde barındıran ABD'li teknoloji devi Meta, Avustralya'daki söz konusu yasağın devreye girmesinin ardından şimdiye kadar yaklaşık 550 bin hesabı devre dışı bıraktı. Instagram'dan yaklaşık 330 bin, Facebook'tan 173 bin, Threads'ten de 39 bin profil 4-11 Aralık 2025 tarihlerinde kapatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çin’den dikkat çeken itiraf: ABD’ye yetişmemiz zor
İngiltere Grok'a karşı harekete geçti: Ciddi cezalar yolda

ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.