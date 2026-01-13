Menü Kapat
Çin’den dikkat çeken itiraf: ABD’ye yetişmemiz zor

Ocak 13, 2026 10:06
1
Çin’den dikkat çeken itiraf: ABD’ye yetişmemiz zor

Çinli yapay zeka uzmanları, son yıllardaki hızlı ilerlemeye rağmen ABD ile aradaki farkın yakın gelecekte kapanmasının zor olduğunu söylüyor. Çip, hesaplama gücü ve altyapı eksikliği en büyük engel olarak öne çıkıyor.

2
Çin’den dikkat çeken itiraf: ABD’ye yetişmemiz zor

Çin, yapay zeka alanında son dönemde ciddi bir ivme yakalamış olsa da, ülkenin ABD’yi kısa sürede yakalaması hatta geçmesi pek kolay görünmüyor. Üstelik bu tespitler dışarıdan değil, doğrudan Çinli bilim insanlarından geliyor. Uzmanlar, tabloyu net biçimde ortaya koyuyor: Sorun model geliştirmekten çok, bu modelleri besleyecek donanım ve altyapı tarafında düğümleniyor.

3
Çin’den dikkat çeken itiraf: ABD’ye yetişmemiz zor

“LİDERLİK İHTİMALİ OLDUKÇA DÜŞÜK”

Çin’de düzenlenen AGI-Next zirvesinde konuşan araştırmacılar, Çinli şirketlerin güçlü yapay zeka modelleri üretmesine rağmen, ileri seviye altyapı konusunda ABD’nin hâlâ belirgin bir üstünlüğe sahip olduğunu vurguladı.

4
Çin’den dikkat çeken itiraf: ABD’ye yetişmemiz zor

Alibaba Group bünyesinde geliştirilen Qwen yapay zeka modelinin teknik lideri Lin Junyang, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde herhangi bir Çinli şirketin ABD merkezli devleri geride bırakma ihtimalini yüzde 20’nin altında gördüğünü söyledi. Hatta bu oranın bile “fazlasıyla iyimser” olduğunu ekledi. Lin’e göre ABD’deki hesaplama kaynakları Çin’in en az bir ila iki kat üzerinde.

GÖRÜNEN BAŞARILAR YANILTICI OLABİLİR

Zhipu AI’nin kurucu ortağı ve baş yapay zeka bilim insanı Tang Jie de benzer şekilde temkinli bir tablo çiziyor. Uluslararası alanda Z.ai adıyla bilinen şirketin yöneticisi olan Tang, Çinli modellerin teknik performans açısından ABD’li rakipleriyle aradaki farkı önemli ölçüde kapattığını kabul ediyor.

5
Çin’den dikkat çeken itiraf: ABD’ye yetişmemiz zor

Üçüncü taraf kıyaslamalara göre Çin menşeli yapay zeka modelleri son yıllarda ciddi ilerleme kaydetti. Ayrıca ABD’de pek çok model kapalı kaynak olarak tutulurken, Çinli geliştiricilerin büyük ölçüde açık kaynak yaklaşımını benimsemesi bu modellerin küresel ölçekte daha hızlı yayılmasını sağladı.

Ancak Tang’a göre bu durum tabloyu olduğundan daha parlak gösterebilir. Çünkü ABD’li şirketlerin kamuoyuna açıklamadığı çok sayıda gelişmiş model bulunuyor. Tang bu noktada açıkça uyarıyor: “ABD’nin halka açık olmayan modelleri nedeniyle, iki ülke arasındaki fark aslında büyüyor bile olabilir.”

6
Çin’den dikkat çeken itiraf: ABD’ye yetişmemiz zor

Panelde söz alan Tencent Holdings’in yeni baş yapay zeka bilim insanı Yao Shunyu ise diğer konuşmacılara kıyasla daha iyimser bir yaklaşım sergiledi. Daha önce OpenAI’da önemli çalışmalara imza atan Yao, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde dünyanın lider yapay zeka şirketinin Çin’den çıkabileceğini savundu.

