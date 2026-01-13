Çin’den dikkat çeken itiraf: ABD’ye yetişmemiz zor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çinli yapay zeka uzmanları, son yıllardaki hızlı ilerlemeye rağmen ABD ile aradaki farkın yakın gelecekte kapanmasının zor olduğunu söylüyor. Çip, hesaplama gücü ve altyapı eksikliği en büyük engel olarak öne çıkıyor.
Çin, yapay zeka alanında son dönemde ciddi bir ivme yakalamış olsa da, ülkenin ABD’yi kısa sürede yakalaması hatta geçmesi pek kolay görünmüyor. Üstelik bu tespitler dışarıdan değil, doğrudan Çinli bilim insanlarından geliyor. Uzmanlar, tabloyu net biçimde ortaya koyuyor: Sorun model geliştirmekten çok, bu modelleri besleyecek donanım ve altyapı tarafında düğümleniyor.
Çin’de düzenlenen AGI-Next zirvesinde konuşan araştırmacılar, Çinli şirketlerin güçlü yapay zeka modelleri üretmesine rağmen, ileri seviye altyapı konusunda ABD’nin hâlâ belirgin bir üstünlüğe sahip olduğunu vurguladı.
Alibaba Group bünyesinde geliştirilen Qwen yapay zeka modelinin teknik lideri Lin Junyang, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde herhangi bir Çinli şirketin ABD merkezli devleri geride bırakma ihtimalini yüzde 20’nin altında gördüğünü söyledi. Hatta bu oranın bile “fazlasıyla iyimser” olduğunu ekledi. Lin’e göre ABD’deki hesaplama kaynakları Çin’in en az bir ila iki kat üzerinde.
Zhipu AI’nin kurucu ortağı ve baş yapay zeka bilim insanı Tang Jie de benzer şekilde temkinli bir tablo çiziyor. Uluslararası alanda Z.ai adıyla bilinen şirketin yöneticisi olan Tang, Çinli modellerin teknik performans açısından ABD’li rakipleriyle aradaki farkı önemli ölçüde kapattığını kabul ediyor.
Üçüncü taraf kıyaslamalara göre Çin menşeli yapay zeka modelleri son yıllarda ciddi ilerleme kaydetti. Ayrıca ABD’de pek çok model kapalı kaynak olarak tutulurken, Çinli geliştiricilerin büyük ölçüde açık kaynak yaklaşımını benimsemesi bu modellerin küresel ölçekte daha hızlı yayılmasını sağladı.
Ancak Tang’a göre bu durum tabloyu olduğundan daha parlak gösterebilir. Çünkü ABD’li şirketlerin kamuoyuna açıklamadığı çok sayıda gelişmiş model bulunuyor. Tang bu noktada açıkça uyarıyor: “ABD’nin halka açık olmayan modelleri nedeniyle, iki ülke arasındaki fark aslında büyüyor bile olabilir.”
Panelde söz alan Tencent Holdings’in yeni baş yapay zeka bilim insanı Yao Shunyu ise diğer konuşmacılara kıyasla daha iyimser bir yaklaşım sergiledi. Daha önce OpenAI’da önemli çalışmalara imza atan Yao, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde dünyanın lider yapay zeka şirketinin Çin’den çıkabileceğini savundu.