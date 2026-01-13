Çin’den dikkat çeken itiraf: ABD’ye yetişmemiz zor

Alibaba Group bünyesinde geliştirilen Qwen yapay zeka modelinin teknik lideri Lin Junyang, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde herhangi bir Çinli şirketin ABD merkezli devleri geride bırakma ihtimalini yüzde 20’nin altında gördüğünü söyledi. Hatta bu oranın bile “fazlasıyla iyimser” olduğunu ekledi. Lin’e göre ABD’deki hesaplama kaynakları Çin’in en az bir ila iki kat üzerinde.

GÖRÜNEN BAŞARILAR YANILTICI OLABİLİR

Zhipu AI’nin kurucu ortağı ve baş yapay zeka bilim insanı Tang Jie de benzer şekilde temkinli bir tablo çiziyor. Uluslararası alanda Z.ai adıyla bilinen şirketin yöneticisi olan Tang, Çinli modellerin teknik performans açısından ABD’li rakipleriyle aradaki farkı önemli ölçüde kapattığını kabul ediyor.