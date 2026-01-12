Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İngiltere Grok'a karşı harekete geçti: Ciddi cezalar yolda

İngiltere, kişilerin rızaları dışında görsellerini kullanarak cinsel içerikli görseller üreten ve çocuk istismarına da yol açan X'in yapay zeka robotu Grok'a karşı harekete geçti. İngiltere İletişim Ofisi (Ofcom) mağdurlar hakkında inceleme yaparak yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İngiltere Grok'a karşı harekete geçti: Ciddi cezalar yolda
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 17:58

İngiltere İletişim Ofisi (Ofcom), yapay zeka sohbet robotu Grok'a inceleme başlattı. Yayıncılık, internet, iletişim ve posta hizmetlerini denetleyen Ofcom'dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamında ABD'li Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilen yapay zeka sohbet robotu Grok'un sahte cinsel içerikli görüntüler üretmesi sebebiyle mağduriyetler değerlendirmeye alındı.

İngiltere Grok'a karşı harekete geçti: Ciddi cezalar yolda

ÇOCUKLARIN MAĞDUR OLDUĞU VURGULANDI

Grok'un ürettiği sahte görüntülerin endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, mağdurlar arasında çocukların bulunduğuna da işaret edildi.

Üretilen görüntüler üzerine X ile 5 Ocak'ta temasa geçildiği ve 9 Ocak'a kadar bu olaylarla ilgili izahat talep edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Ofcom, X'in Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamında sorumluluklarını yerine getirmekte başarısız olup olmadığına karar vermek amacıyla resmi inceleme başlattı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yasa dışı içerikleri engelleme, hizmetlerde güncelleme yapmadan risk değerlendirmesinde bulunma, kişilerin rızası dışında elde edilmiş cinsel içerikli görüntülerin yayılmasını engelleme, çocukların cinsel istismarına ilişkin materyali engelleme, yasa dışı içerikleri hemen kaldırma, hizmetlerin İngiltere'deki çocuklara yönelik risklerini değerlendirme ve çocukların yetişkin içeriklerini görmesini engellemede etkili yaş sınırı uygulama sorumluluklarının inceleneceğinin altı çizildi.

İnceleme kapsamında delil toplanacağı, yasanın ihlalinin tespit edilmesi halinde öncelikle tedbir kararları alınacağı, esas karar öncesinde ise X'e bu delillere ve bulgulara yanıt vermesi için süre tanınacağı bilgisi de açıklamada paylaşıldı.

X'in yasayı ihlal ettiğine karar verilirse şirkete bu ihlalleri düzeltme süresi verileceği, 18 milyon sterlin ya da küresel gelirin yüzde 10'u oranında para cezası kesileceği de bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ofcom sözcüsü, "Grok'un X'te yasa dışı ve rıza dışı cinsel içerikler ve çocukların cinsel istismarına yönelik içerikler üretmesi son derece endişe vericidir. Bu platformlar, İngiltere halkını, yasa dışı içeriklerden korumalıdır. Görevlerini yerine getirmeyen, özellikle de çocukları koruyamayan şirketlere karşı inceleme başlatmaktan geri durmayız." ifadesini kullandı.

Ofcom sözcüsü, bu incelemeyi, yüksek öncelikli olarak ele alacaklarını vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elon Musk’tan tartışmalı tavsiye: Emeklilik için para biriktirmeye gerek yok
Elon Musk Grok'un müstehcen içeriklerine akıl almaz savunma
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.