Elon Musk’tan tartışmalı tavsiye: Emeklilik için para biriktirmeye gerek yok

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, yapay zekânın yakın gelecekte parayı anlamsız hale getireceğini savunarak emeklilik için birikim yapılmaması gerektiğini söyledi.
Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, yine gündem yapmayı başardı. Katıldığı bir podcast yayınında Musk, dinleyicilere açıkça şunu söyledi: Emeklilik için para biriktirmeye gerek yok. Çünkü ona göre, 10–20 yıl içinde bunun hiçbir anlamı kalmayacak.
Bu iddialı sözler, Moonshots podcast’inde Peter Diamandis ile yapılan sohbet sırasında geldi. Musk, yapay zekânın o kadar gelişeceğini ve hayatın her alanındaki maliyetleri o kadar düşüreceğini savunuyor ki, para kavramının neredeyse işlevsiz hale geleceğini düşünüyor. Kendi ifadesiyle, herkes için “evrensel yüksek gelir” dönemi başlayacak.
Musk’a göre yapay zekâ; üretimi, hizmetleri ve hatta zekânın kendisini ucuzlatacak. Bu da teoride, insanların geçim derdi yaşamadan hayatlarını sürdürebileceği bir düzen anlamına geliyor. Diamandis de bu görüşe büyük ölçüde katılıyor ve “İş gücünün maliyeti sıfıra inerse, her şeyin fiyatı da düşer” diyerek bu tabloyu destekliyor.
Ancak sohbet ilerledikçe, işin zor kısmına geliniyor. İnsanlar çalışmazsa, yani sistemin dışına itilirse, parayı kim kazanacak? Ve şirketler ürün satmaya devam edebilmek için bu parayı insanlara nasıl ulaştıracak?
Podcast’te tam bu noktada Diamandis, kritik soruyu yöneltiyor: Şirketlerin kârı vergilendirilip, insanlara evrensel gelir olarak mı dağıtılacak? Musk ise bu ihtimale pek sıcak bakmıyor. Devletin rolüne girmek istemiyor ve konuyu hızla başka bir yere çekiyor: Emeklilik birikimlerinin anlamsızlığı.
Bu cevap stüdyoda kısa ama dikkat çekici bir sessizlik yapıyor. Çünkü “harcamaya devam edin, biriktirmeyin” demek, dinleyiciler için oldukça riskli bir tavsiye. Musk ise geri adım atmıyor: “Eğer söylediklerimiz doğruysa, emeklilik için para biriktirmek zaten gereksiz olacak.”
Diamandis, Musk’ın çizdiği bu tabloyu ayakta tutabilmek için bir koşul olduğunu hatırlatıyor: teknolojik tekillik. Yani yapay zekânın insan zekâsını aşması. Musk’ın cevabı net: “Zaten tekillikteyiz.”
Yetmiyor, bir de takvim veriyor. Musk’a göre yapay genel zekâya 2026’da ulaşılacak, 2030’a gelindiğinde ise yapay zekâ, tüm insanların toplam zekâsını geride bırakacak. Bu iddialar, Musk’ın daha önce de defalarca dile getirdiği ancak sürekli ötelediği öngörülerin son halkası. Geçmişte AGI için 2025’i işaret etmiş, ondan önce ise yapay zekâ çalışmalarının durdurulması çağrısı yapmıştı. Şu sıralar ise kendi şirketi xAI üzerinden bu hedefin çok yakın olduğunu söylüyor.
Musk’ın “biriktirmeye gerek yok” çıkışı teoride zararsız gibi görünebilir. Sonuçta para biriktirmek, bugünkü harcamaları kısmaktan başka bir şeye mal olmuyor. Eğer Musk haklı çıkarsa, herkes ihtiyaç duyduğu her şeye zaten erişebilecek. Ama ya yanılıyorsa?
İşte asıl risk burada. Musk, daha önce sosyal güvenlik sistemini bir “Ponzi şeması” olarak nitelendirmiş ve kesilmesi gerektiğini savunmuştu. Yani onun ideal geleceğinde, ne bireysel birikim var ne de güçlü bir sosyal güvenlik ağı.