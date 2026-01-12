Elon Musk’tan tartışmalı tavsiye: Emeklilik için para biriktirmeye gerek yok

“HER ŞEY NEREDEYSE BEDAVA OLACAK” İDDİASI

Musk’a göre yapay zekâ; üretimi, hizmetleri ve hatta zekânın kendisini ucuzlatacak. Bu da teoride, insanların geçim derdi yaşamadan hayatlarını sürdürebileceği bir düzen anlamına geliyor. Diamandis de bu görüşe büyük ölçüde katılıyor ve “İş gücünün maliyeti sıfıra inerse, her şeyin fiyatı da düşer” diyerek bu tabloyu destekliyor.

Ancak sohbet ilerledikçe, işin zor kısmına geliniyor. İnsanlar çalışmazsa, yani sistemin dışına itilirse, parayı kim kazanacak? Ve şirketler ürün satmaya devam edebilmek için bu parayı insanlara nasıl ulaştıracak?