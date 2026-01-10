Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 Banu İriç

Elon Musk Grok'un müstehcen içeriklerine akıl almaz savunma

Elon Musk sahibi olduğu X platformu için geliştirdiği Grok'un insanların cinsel içerikli yapay zeka görseli oluşturmasını savundu. Milyonlarca kullanıcının içeriklerini istekleri dışında başka kullanıcılar tarafından değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamaya çok sayıda tepki yağıyr.

Elon Musk Grok'un müstehcen içeriklerine akıl almaz savunma
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 18:29

Elon Musk, satın aldığı ABD merkezli sosyal medya platformu X'in yapay zeka robotu Grok'a getirdiği yeni özelliğe tepki gösterenleri "sansürcü" olmakla suçladı.

Elon Musk Grok'un müstehcen içeriklerine akıl almaz savunma

"SANSÜR İÇİN BAHANE ARIYORLAR"

Kullanıcıların görsellerini başka kullanıcılar tarafından izinsiz bir biçimde çıplak ve cinsel içerikli görsel oluşturma imkanı veren Grok'a yönelik eleştirilerin sansür için bir "bahane" olduğunu savundu.

Musk, çıplak ve cinsel içerikli görsel oluşturma imkanı veren Grok'a yönelik artan eleştirilerin "sansür için bir bahane" arayışı olduğunu iddia etti.

Söz konusu tepkilere aynı platformdan yaptığı paylaşımla yanıt veren Musk, "Sansür için her türlü bahaneyi arıyorlar." ifadesine yer verdi.

Elon Musk Grok'un müstehcen içeriklerine akıl almaz savunma

GROK ÇOCUKLARIN BİLE İÇERİKLERİYLE OYNADI

Avrupa Birliği (AB) ve Asya'daki bazı ülkelerdeki düzenleyici kurumlar, X'in yapay zeka sohbet robotu Grok'un, çocuklar da dahil olmak üzere insanların cinsel içerikli görüntülerini oluşturabilmesine tepki göstermişti.

Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC), 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Grok'un müstehcen veya cinsel içerikleri üretmek için kötüye kullanıldığı iddiasıyla ilgili olarak X şirketinin yönetimini ifadeye çağıracağını ve soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

Elon Musk Grok'un müstehcen içeriklerine akıl almaz savunma

ARTIK YALNIZCA ÜCRETLİ ABONELERİN ERİŞİMİNE AÇIK

Musk, Grok'un yasa dışı içerik üretimi için kullanılmasının, bu içeriğin doğrudan yüklenmesiyle aynı sonuçları doğuracağını belirtmişti.

Grok'un bu özelliğine yönelik şikayetler üzerine X yönetimi, 9 Ocak'ta sohbet botunun görsel üretme özelliğinin yalnızca ücretli abonelere sunulacağını açıklamıştı.

X, bu paylaşımı yeniden yayımlayarak, "X'te yasa dışı içeriklere, çocuk cinsel istismarı materyalleri de dahil olmak üzere, karşı önlem alıyoruz, bu tür içerikleri kaldırıyor, hesapları kalıcı olarak askıya alıyor ve gerektiğinde yerel yönetimler ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

